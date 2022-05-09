"Привітали" з 9 травня. У Польщі посла РФ облили червоною фарбою (відео)

Таким чином російському дипломату нагадали про війну його країни проти України

Посла РФ Сергія Андрєєва облили фарбою у Польщі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Польщі на посла РФ Сергія Андрєєва скоєно напад під час спроби покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів на честь 9 травня. Російського дипломата облили червоною фарбою. Це зробили на знак протесту проти війни РФ з Україною.

Відео нападу на посла опублікував Telegram-канал "Сьогодні".

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На відео можна побачити людей з прапорами України. Після того, як посла облили фарбою, натовп почав скандувати "фашисти".

Незабаром посол у супроводі поліції покинув цвинтар.

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Заява Путіна 9 травня

Тим часом у Росії святкують так званий "День перемоги". Під час своєї промови Путін не оголосив Україні війну, як передбачалося раніше. Про початок тотальної мобілізації теж не йшлося. Основні тези президента РФ були такі:

країни НАТО готували напад на Крим та Донбас;

заяви Києва щодо необхідності отримання ядерної зброї створило безпосередню загрозу РФ;

окупанти в Україні "борються на своїй землі";

у параді беруть участь військові злочинці, які брали участь у бойових діях на Донбасі.

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