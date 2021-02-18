Вітаємо, ти сядеш! Російські правоохоронці випустили "особливе" відео для 14-річних

Слідчий комітет РФ випустив вітальний ролик для росіян, яким у цьому році виповнюється 14 років.

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Відповідне відео з'явилося на сайті відомства.

Спочатку співробітниця СК стоїть з тортом і вітає дітей – і все начебто схоже на стандартну відеолистівку. Але після цього жінка каже: "З цього віку настає твоя особиста відповідальність за деякими статтями Кримінального кодексу".

А потім правоохоронці під веселу музику розповідають про особливо тяжкі статті законодавства: "З цього дня тобі самому доведеться відповідати за вбивство". А також за крадіжку, викрадення, вимагання та інші злочини.

Окрему увагу в СК звернули на "серйозне покарання" за тероризм, захоплення заручників і зґвалтування. Все це супроводжується дивними емодзі – наприклад, жовтий колобок, схожий на російського правоохоронця, повідомляє, що вбивство – це 105-та стаття КК РФ.

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Оновлення. В цей же день відео видалили з офіційного сайту СК. Тепер при переході за посиланням видає помилку 404.

Як повідомляли раніше, ФСБ Росії заявила про викриття у Воронежі нібито прихильників української молодіжної радикальної групи "МКУ", якій приписують пропаганду ідеології неонацизму.

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