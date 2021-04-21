"Пошкодують, як давно ні про що не шкодували": Путін погрожує війною США і Заходу

Президент Росії заявив про "швидку, асиметричну і жорстку" відповідь на будь-які агресивні дії щодо своєї країни

Президент Росії Володимир Путін виступив з погрозами на адресу країн, які зважаться на агресію стосовно РФ, перефразувавши свою відому заяву про те, що вороги РФ "просто здохнуть".

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Виступаючи зі зверненням до Федеральних зборів РФ 21 квітня, Путін поскаржився на безперервні "недружні акції щодо Росії" і на те, що його країну "з будь-якого приводу чіпляють то тут, то там без всіляких причин".

Він не уточнив, що саме має на увазі, але, вочевидь, президент каже про санкції, які ввели щодо РФ через окупацію Криму, агресії на сході України і втручання у виборчий процес іноземних держав.

При цьому Путін порівняв США і їх союзників з персонажами казки Редьярда Кіплінга "Мауглі" – тигром Шерханом і шакалом Табакі:

"Довкола них одразу ж, як довкола Шерхана, крутяться дрібні всілякі дрібні Табакі – підвивають, аби задобрити свого сюзерена".

Всупереч неприхованій агресивній політиці Кремля, президент РФ стверджує, що його країна не хоче "спалювати мости навіть з тими країнами, з якими стосунки не складаються".

"Якщо хтось сприймає наші добрі наміри як байдужість або слабкість, і сам має намір остаточно спалити або навіть підірвати ці мости, має знати, що відповідь Росії буде швидкою, асиметричною і жорсткою. Організатори будь-яких провокацій, які загрожують корінним інтересам нашої безпеки, пошкодують про скоєне так, як давно ні про що не шкодували", – пригрозив Путін.

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Він також порадив іншим країнам не переходити стосовно Росії "червону межу", але обіцяв самостійно встановлювати її в кожному конкретному випадку.

Нагадаємо, що раніше цього місяця прессекретар Путіна Дмитро Пєсков цинічно назвав Україну дуже нестабільним регіоном і пригрозив, що РФ прийме "заходи для забезпечення власної безпеки".

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