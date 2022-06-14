Зрада та падіння Поклонської: за що Путін покарав прихильницю російського світу

Кар'єра Поклонської пройшла етапи від прокурора анексованого Криму до простої безробітної

Щось не складається у Поклонської в Росії / Колаж "Сьогодні"

Після зради України у 2014 році у екс-старшого прокурора Головного управління нагляду дотримання законів у кримінальному провадженні Генпрокуратури України Наталії Поклонської кар'єра начебто задалася. Спочатку, міжнародний злочинець Володимир Путін, дав їй "порулити" всією кримською прокуратурою анексованого півострова. Згодом її зробили депутатом Держдуми...

А в результаті сьогодні Поклонська безробітна – 13 червня господар Кремля звільнив її з посади заступника голови Росспівробітництва.

Реклама

Сайт "Сьогодні" вивчав кар'єрне падіння держзрадниці.

Кар'єра зрадниці

Як відомо, 2014 року Поклонська виявилася тим зрадником України, яка погодилася прийняти посаду прокурора анексованого Криму, коли владу на півострові захопила армія РФ. Троє інших кандидатів із числа заступників прокурора Автономної республіки Крим у складі України В'ячеслава Павлова відмовилися це зробити.

Своїми діями вона внесла елемент легалізації окупантів. Поклонську звільнили з Генпрокуратури України, проти неї порушено кримінальну справу за співучасть у діях із захоплення влади та за зраду батьківщині. Розслідування було завершено лише у 2021 році та нині справа перебуває у суді.

Реклама

У російській прокуратурі у зрадниці все складалося чудово:

25 березня 2014 року наказом генпрокурора РФ Юрія Чайки 33-річну Поклонську було призначено так званим "прокурором" окупаційної влад "Республіки Крим";

через два дні їй було надано чин старшого радника юстиції РФ;

за місяць Чайка вручив їй посвідчення співробітника прокуратури РФ;

через рік указом Путіна їй присвоєно третій клас державного радника юстиції РФ.

За цей час на анексованому півострові було розпочато переслідування кримських татар. Було заборонено в'їзд до Криму та Росії голові Меджлісу Рефату Чубарову . Апогеєм її прокурорства у захопленому Криму стала заборона Меджлісу кримськотатарського народу , який у Росії визнали терористичною організацією.

Реклама

Депутатство

За виконання брудної роботи, звичайно ж, була винагорода – депутатство в Держдумі Росії. Щоправда, неофіційна версія інша. Сергію Аксьонову, який проходить разом з нею по одній справі про зраду України, і який керує анексованим півостровом, потрібна була своя людина в Москві для прикриття брудних справ.

18 вересня 2016 року у Поклонської розпочалася вже політична кар'єра – вона отримала мандат депутата Держдуми РФ, куди обиралась у Криму від провладної партії "Єдина Росія". Тут із Поклонською почали відбуватися казуси – з політичною діяльністю щось пішло не так.. Зате вона запам'яталася атакою на художній фільм "Матільда" про любовні стосунки майбутнього імператора Миколи II з балериною Матильдою Кшесінською.

Поклонська написала 43 звернення до Генпрокуратури РФ про можливі порушення у діях творців кінофільму, а конкретніше у спотворенні історії. Її колишні колеги порушень не виявили, і Поклонська не вигадала нічого кращого, як 25 жовтня 2017 року записати на Червоній площі в Москві звернення до генпрокурора РФ Чайки. Найвідданішу людину Путіна вона звинуватила у бездіяльності.

Був ще один прокол Поклонської, який, на думку спостерігачів, коштував їй політичної кар'єри. Вона єдина з фракції "єдиноросів" проголосувала проти пенсійної реформи, на яку Росії необхідно було йти на тлі демографічної кризи. У результаті глава фракції "Єдиної Росії" у Держдумі Сергій Неверов порадив їй "ухвалити рішення" щодо припинення депутатських повноважень.

Дипломат, що не відбувся

Поклонська досиділа в Держдумі до кінця каденції та подала документи на праймеріз усередині "Єдиної Росії" на вибори у 2021 році. Проте спочатку організатори заявили, що вона не встигла вчасно подати усі документи, а згодом колишня прокурор сама зняла свою кандидатуру нібито для нової роботи.

Новим робочим місцем мав стати депресивний африканський острів Кабо-Верде. 13 жовтня 2021 року Путін призначив Поклонську туди послом.

Проте нога її так і не ступила на гарячі піски пляжів цього острова – Україна швидко відреагувала на призначення та направила владі Кабо-Верде протест у зв'язку з прибуттям дипломата, якого звинувачують у сприянні захоплення Росією частини чужої держави.

Відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини, після призначення посла держава перебування має дати агреман (попередню згоду). Мабуть, після звернення Києва у Кабо-Верде не дали такої згоди і в січні 2022 року Поклонська змушена була заявити, що сама відмовилася від посади посла з особистих обставин.

"Чому я не обійняла посаду? Змінилися особисті обставини. Завжди говорила, повторю: я хочу бути корисною нашій країні. Тому я готова на будь-яку посаду, де буду корисна державі", – сказала тоді Поклонська.

Чиновник

У Кремлі було вирішено, що Поклонська принесе більше користі (а швидше зробить менше шкоди) як заступник голови Росспівробітництва. Це відомство займається співпрацею зі структурами країн Співдружності Незалежних Держав (СНД), яка давно не функціонує. Україна покинула цю організацію у 2018 році.

Чим у цій мертвій структурі займалася Поклонська достеменно невідомо. Проте пробула вона у федеральному агентстві лише чотири місяці (була призначена на початку лютого 2022 року).

Спостерігачі зазначають, що причиною вигнання із теплого місця стала її позиція щодо вторгнення Росії в Україну. Ще у квітні Поклонська написала на своїй телеграм-сторінці завуальоване засудження спецоперації та підтвердила, що на війну відправили строковиків.

"Солдати і звичайні люди втрачають життя, багато скалічених і скільки ще їх буде... Скільки військовополонених, скільки горя... Це все називається лихом, трагедією, катастрофою... Я говорю про те, що небезпечно сліпо поклонятися будь-яким символам — історія цього не любить. На святкових пасках зображуються хрестики, а не військові символи. У дитячих садках роблять зарядку та вчать вірші про маму, мир та добро, а не вибудовують дітей у військові символи", – написала Поклонська.

Епілог

Очевидно, зрадниця України просто забула, що вона тепер живе не у вільній країні, де можна вголос висловлювати свою думку, тому довелося розплачуватися. Яке місце тепер їй знайдуть кремлівські господарі, поки що невідомо. У телеграм-каналі Росспівробітництва лише сухо написали, що Поклонська за час роботи виявила себе "безстрашним і ефективним борцем за права співвітчизників. Бажаємо їй успіхів у майбутній роботі".

Не виключено, що на Поклонську очікує вигнання на невизнані утворення "Л/ДНР" або на окуповані нові території України. Тим більше що вона нещодавно там уже побувала. Нардеп Верховної Ради Олексій Гончаренко повідомив на початку березня, що Поклонську бачили на Херсонщині.

Читайте також

Поклонській та Аксьонову світить 15 років в'язниці – у чому їх звинувачують

Інтерпол відмовився оголошувати Поклонську у міжнародний розшук

Ми не дамо Поклонської спокою – Кулеба висловився про зрадницю України