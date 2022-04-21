Прем'єр Хорватії оголосив президенту країни бойкот, назвавши його "проросійським вандалом"

Усі члени уряду Хорватії перестали контактувати з главою держави

Пленкович упевнений, що Міланович завдав величезних збитків зовнішній політиці Хорватії. Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович припиняє всі контакти з президентом Зораном Мілановичем. Про це глава уряду заявив після того, як Міланович стверджував, що партія Пленковича HDZ пов'язана з колишньою югославською секретною службою, повідомляє Euractiv.

"Ми не маємо наміру зустрічатися з ним у форматі Ради нацбезпеки. Ми не збираємося зустрічатися з ним віч-на-віч, однозначно. Ми не збираємося витрачати час і мати фізичний контакт з кимось, хто може таким вульгарним і обурливим чином поводитися з політичною партією, урядом та багатьма з нас окремо", – сказав Пленкович.

Реклама

Прем'єр також звинуватив Мілановича в тому, що він маніпулятор та вандал і "людина з проросійськими поглядами".

"Я не знаю, чи є він їхнім агентом, чи ні, проте збитки, яких він завдав Хорватії у зовнішній політиці за останні два місяці, величезні", – заявив Пленкович.

Прем'єр також додав, що "поки діє цей уряд, жоден міністр не їздитиме з президентом, не організовуватиме спільні зустрічі та конференції".

Реклама

"Ми його бойкотуватимемо", – підкреслив Пленкович, сказавши, що Міланович перейшов межу, заявивши, що вся партія та уряд – бандити.

У січні поточного року Міланович також заявив, що Україні не місце в НАТО і у разі ескалації з Росією Загреб максимально дистанціюється від подій. Пізніше прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович зазначив, що слова хорватського лідера Зорана Мілановича про те, що Україні не місце у НАТО, не мають стосунку до позиції уряду країни.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", на початку лютого президент Хорватії виступив із звинуваченнями на адресу Великої Британії через її роль у підтримці України та закликав до угоди з Росією, оскільки без неї, за його словами, не може бути стабільності у Європі.