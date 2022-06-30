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Президент Індонезії передав Путіну послання від Зеленського

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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30 червня, 19:51
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Джоко Відодо виконав місію миротворця
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Президент Індонезії Джоко Відодо, який побував з візитом спочатку в Києві, а потім у Москві, виконав свою місію. Він передав міжнародному злочинцю Володимиру Путіну послання президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24".

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Що відомо

"Хоча нинішня ситуація все ще дуже складна, але я все ж таки кажу, що важливо просуватися до мирного врегулювання. А також розпочати діалог. Я передав послання президента Зеленського президенту Путіну", – сказав очільник Індонезії.

Що саме передав Джоко Відодо, залишається таємницею. Путін відповів сухо та без подробиць.

"У ході переговорів, зрозуміло, торкалися також деяких інших найактуальніших регіональних та міжнародних проблем. Я докладно поінформував пана президента і про ситуацію, що складається на українському напрямі", – передають слова Путіна російські пропагандистські ЗМІ.

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Герої не вмирають!

Позивний “Космос”... Андрій Норов - капітан ЗСУ, заступник командира мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. На початку російського вторгнення організував оборону Київської ГЕС. Завдяки його вмілим діям було завдано суттєвих уражень противнику та зупинено просування на Київ. Загинув під обстрілом, рятуючи побратимів. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Андрій Покраса - 15-річний школяр, який нещодавно закінчив 9 клас. Допоміг українській армії у битві за Київ. Підліток проявив ініціативу, ставши коригувальником вогню артилерії, оскільки був найдосвідченішим пілотом дронів у своєму селі. Завдяки його точній аеророзвідці ЗСУ знищили кілька колон російської техніки, яка йшла на українську столицю.
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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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