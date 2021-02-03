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Вирок Навальному: де буде відбувати ув'язнення опозиціонер

3 лютого, 03:19

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Олексія Навального етапують недалеко від Москви

Російський опозиціонер Олексій Навальный, якому у вівторок суд замінив умовне покарання на реальне, буде етапований після набуття цим рішенням суду чинності в одну з колоній загального режиму в найближчих до Москви регіонах.

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Про це розповів заступник голови ОНК Москви Микола Зуєв, передає "Інтерфакс".

"Відповідно до закону, після набуття чинності винесеним сьогодні рішенням, Навального повинні етапувати до виправної колонії за місцем проживання. Але оскільки в Москві немає колоній загального режиму, то Навального повинні етапувати в будь-який найближчий регіон", – розповів чиновник.

Він уточнив, що це буде одна з колоній Центрального федерального округу РФ.

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Зуєв також не виключає, що теоретично Навальний може залишитися відбувати покарання в госпозагоні при СІЗО в Москві, але вважає це малоймовірним.

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Нагадаємо, 2 лютого, Симонівський суд Москви виніс вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному. Замість умовного терміну, до якого він був засуджений раніше, Навальний отримав 3,5 року колонії загального режиму.

Відразу після винесення вироку Навальному росіяни вийшли на нові протести – в Москві і Петербурзі знову відбулися жорстокі затриманняі побиття протестувальників силовиками.

Всі подробиці в спецтемі Протести на підтримку Навального

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Росія вирок колонія висновок Олексій Навальний
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