Битва за Донбас: Зеленський диктуватиме умови, якщо Путін програє – прогнози Заходу

Американські експерти розглядають усі варіанти результату вирішальних боїв на сході України

І Зеленський, і Путін не можуть собі дозволити програти битву за Донбас / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

На тлі двомісячного благополучного протистояння України російській агресії західні експерти розпочали робити прогнози, чим може закінчитися битва за Донбас. Здебільшого вони схиляються до думки, що сьогодні результат битви складно передбачити – обидві сторони мають потенціал для перемоги.

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Битва у довгу

У Вашингтоні високопосадовці кажуть, що наступні чотири тижні визначать остаточний кінець війни Росії в Україні. Подальші наслідки можуть визначити рух Європи на десятиліття уперед.

"Якщо українські військові зможуть зупинити наступ Росії на Донбасі перед Путіним стане жорсткий вибір: направити більше бойової могутності на війну, яка може затягтися на роки, або всерйоз вести мирні переговори", – пише американська газета The New York Times.

Перший варіант може означати загальну мобілізацію в Росії і бути політично ризикованим для господаря Кремля. Пентагон вірить, що за наявності необхідної зброї та збереження високого морального духу українські військові можуть не лише зупинити поступ армії окупантів, а й відкинути російських військових до свого кордону.

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Зберегти обличчя

На думку американської газети USA Today, Путін зараз намагається здобути хоч якусь перемогу, щоб мати потрібні сильні аргументи для майбутніх мирних переговорів або, принаймні, дозволить йому зберегти лице перед громадянами Росії напередодні Дня перемоги 9 Травня. Тому він може задовольнитись якоюсь новою частиною Донбасу, після захоплення якої піде на переговори з Києвом.

"У якийсь момент він вирішить, що йому достатньо сходу, щоб задовольнити своє самолюбство. А потім він запропонує припинення вогню і спробує чинити тиск на українців, щоб вони погодилися на заморожування конфлікту з межами території набагато більшими, ніж контролювала Росія до початку війни", – каже Фредерік Каган, директор проекту "Критичні загрози" Американського інституту підприємництва.

Мирна угода

Джеффрі Сакс, професор та директор Центру сталого розвитку Колумбійського університету (США) у своєму коментарі для американського телеканалу CNN зазначив, що для припинення війни в Україні не обійтися без мирної угоди з Росією.

"Санкції є важливою частиною стратегії США. Вони навряд чи призведуть до перемоги над Росією, але, швидше за все, спричинять високі витрати в усьому світі. У кращому разі вони можуть підштовхнути Росію до мирної угоди, і тому їх слід використовувати у поєднанні з інтенсивним прагненням до досягнення миру шляхом переговорів. Усі жорсткі промови Байдена — про усунення Путіна від влади, геноцид і військові злочини — не врятують Україну. Кращий шанс врятувати Україну — це переговори, які привернуть увагу всього світу. Віддаючи пріоритет миру, а не розширенню НАТО, США могли б заручитися підтримкою більшої частини світу і цим допомогти встановити мир в Україні, а також безпеку і стабільність для всього світу", – вважає Джеффрі Сакс.

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Високі ставки

Як пише американське видання VOX, у обох сторін є досить вагомі шанси на перемогу, для кожного головнокомандувача ціль дуже висока, проте в цій битві дуже багато залежить від непередбачуваного розвитку подій на полі бою.

"Чим успішніша буде війна Росії на Донбасі, тим легше буде Путіну представити її громадянам Росії як перемогу . Чим більше території він там контролює, тим більше у нього буде важелів за столом переговорів — а це означає, що він зможе домогтися від Зеленського істотніших поступок з таких питань, як членство в НАТО. Навпаки, ще один принизливий російський крах може завдати серйозної шкоди стратегічному становищу Росії. Мало того, що це зробило б російські загрози застосування сили менш вагомими, це також може підвищити шанси політичного бунту проти Путіна вдома. І одночасно Зеленський отримає домінуючу роль у мирних переговорах і зможе досягти умов, які дозволять забезпечити більшу безпеку України та політичну інтеграцію із Заходом", – пише VOX.

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