Пропагандист Кисельов провів в окупованому Криму фестиваль і потрапив до лікарні з COVID-19

Російський пропагандист Дмитро Кисельов госпіталізований з коронавірусом. Зараз він знаходиться в стані середньої тяжкості.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash .
"Хвороба почалася з сухого кашлю, підвищеної температури (до 38 градусів) і нестачі повітря. Телеведучий працював – до тих пір, поки не розвинулася двостороння пневмонія, а ПЛР-тест не показав позитивний результат. Зараз Кисельов госпіталізований в стані середньої тяжкості, він під наглядом лікарів. Ступінь ураження легень КТ-2, тобто приблизно 25-50%", – сказано в повідомленні.
Що всім заборонено, то Кисельову можна
Як зазначає агентство "Крим.Реаліі" , в кінці серпня Кисельов був в окупованому Криму, де взяв участь у військовому форумі "Армія-2021" і провів джаз-фестиваль Koktebel Jazz Party, права на який отримав після анексії півострова. При цьому через зростання захворюваності на COVID-19 на півострові раніше були скасовані практично всі фестивалі і святкові заходи.
"Зауважу, що порушень за наявністю масок і дотримання дистанції в 1,5 метра – не помітили тут перевіряючі з Росспоживнагляду і поліції", – написав, наприклад, стосовно джаз-фестивалю користувач Фейсбук Олександр Олещук .
Ситуація з COVID-19 в Росії
- 6 вересня в Росії було виявлено 17 425 випадків COVID-19 в 85 регіонах. Цей показник став мінімальним з 22 червня.
- Найбільше нових випадків зареєстровано в Москві (+1187), у Московській області (880) і Санкт-Петербурзі (626). За добу від ускладнень померли 795 пацієнтів, повністю вилікувалися 17 243 особи.
- Всього з початку пандемії в Росії виявлено 7 047 880 випадків COVID-19, померли 188 785 людина. Одужали після COVID-19 6 302 250 людина.
- Однак російські журналісти вважають, що громадянам повідомляють не всю інформацію. Незалежне розслідування показало, що хворих на коронавірусі росіян може бути в п'ять разів більше, ніж офіційно зареєстроване за час пандемії число хворих в РФ. Їх може бути 29 млн людина проти 7 мільйонів, про які заявляє МОЗ Росії.