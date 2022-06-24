Пропагандист Соловйов мріє, що безпілотники для армії РФ зваляться з неба

Пропагандист намагається знайти винних у нестачі необхідного для армії РФ озброєння

Соловйов озвучив свої мрії щодо російських беспілотників. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський пропагандист Володимир Соловйов обурений тим, що Росія нібито має свої безпілотники, але у неї їх немає. Він критикує слова заступника голови уряду Росії з ВПК Юрія Борисова, який хвалиться, що російська армія "Має майже всі типажі безпілотників – як розвідувальних, так і ударних".

"У мене питання і де вони? Ну добре, ми зрозуміли, що ми запізнилися, але вже минуло вже 4 місяці. Мені навіть не важливо чому запізнилися, хто... Просто хочу зрозуміти, скільки ми з друзями будемо збирати гроші шукати по всьому світу все" ці дрібні літаючі прибамбасини, щоб їх відправляти туди. Наші вчені розробили зброю, що перевершує НАТОвське. Це питання до нашого виробництва. Не піддослідні зразки, а серійні потрібні! У такій кількості, щоб ні в кого не було жодних ілюзій", – поділився своїми мріями з російським глядачем Соловйов.

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Така істерична заява підтверджує, що в Росії сильно хвилюються через поставки українській армії новітньї зброї. Водночас, пропагандисти намагаються знайти винних, чому "високотехнологічне" озброєння російської армії ніяк не може доїхати на поле бою.

А поки в Росії шукають винних, українці вже третій день поспіль збирають космічні суми на "Байрактари" для ЗСУ.

Крім того, ми писали, що Литва передасть Україні ракети для Bayraktar, на який вся країна збирала гроші.

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Щодо пропагандиста Соловйова, то ні для кого не секрет, які істерики у нього викликають відверті провали війни в Україні. Усі пам'ятають, як він поклав відповідальність за знищення флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва" на російських військових.