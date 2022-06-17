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Вілла шкода. Пропагандист Соловйов виступив за захоплення РФ інших країн з дикої причини

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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17 червня, 10:21
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У РФ шукають альтернативу імпортозаміщенню, що провалилося
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російський пропагандист Володимир Соловйов вже пропонує, щоб Росія захоплювала країни, в яких виробляються товари, що цікавлять РФ. Зокрема він заговорив про виробництво запчастин для техніки.

"Ми якщо розширюватимемо, то напевно доведеться розширювати... Ну як потрібні нам запчастини, ну давайте розширимо до тих місць, де заводи стоять виробляючі запчастини. Мені якось, як і раніше, прикро за Комо..." — заявив Соловйов.

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Така заява свідчить, що путінське імпортозаміщення повністю провалилося. Соловйов переживає про свою італійську віллу біля озера Комо, яку конфіскували італійські влади.

Раніше до російського пропагандиста Карена Шахназарова дійшло, що "вирішити українське питання" лише військовим шляхом не вдасться, українці – це реальний народ.

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Володимир Соловйов не втомлюється загрожувати США ядерною зброєю — зокрема він заявив, що РФ завдасть удару у разі передачі Україні систем залпового вогню.

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Герої не вмирають!

Англієць віддав життя за Україну... Джордан Гетлі - колишній британський військовий, доброволець, інструктор бійців ЗСУ. У березні залишив армію Великої Британії та вирушив захищати Україну. Загинув на передовій під час оборони Сєвєродонецька від російських окупантів. Джордан - другий британець, який віддав життя на цій війні. Йому було 24 роки.

Історія героя
Нескорені
Ірина Терехович - командир відділення гірсько-штурмового батальйону, позивний - "Незламна". До війни жила в Криму, після анексії виїхала, щоб боротися за Україну. Мати трьох дітей пліч-о-пліч із чоловіками воює на сході країни з 2015 року, пройшла шлях від добровольця до командира протитанкового відділення, зараз керує підрозділом розвідників.
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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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