У Росії повідомили про смерть Жириновського

У Мережі поширили чутки про те, що російський політик помер у лікарні, однак знайшлися й ті, хто спростував цю новину

У Мережі пишуть про смерть Жириновського / Фото: Колаж: Сьогодні

У РосЗМІ пишуть, що російський політик Володимир Жириновський помер 25 березня о 10:45, а останню добу він провів у комі. Однак, цю інформацію вже спростував голова Держдуми В'ячеслав Володін. Він пише, що політик дійсно у тяжкому стані, але живий.

Зокрема, про смерть Жириновського повідомляють Telegram-канали Mash "і" Звездач".

Реклама

"Лідер партії ЛДПР помер на 76-му році життя після тривалої хвороби. Володимира Вольфовича госпіталізували з коронавірусом ще на початку лютого цього року. Політика кілька разів вводили у штучну кому. Останніми днями у Жириновського відмовили легены та почався септичний шок", – пишуть у Мережі.

Також про це писав і сенатор Олександр Пронюшкін, але незабаром видалив зі свого Telegram-каналу це повідомлення.

Своєю чергою голова Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що політик у тяжкому стані, але живий.

Реклама

"Стан його справді тяжкий. Сьогодні йому зробили КТ. Ми за нього переживаємо, лікарі борються за нього", – написав він.

У ЛДПР довго приховували хворобу Жириновського

Про тяжкий стан політика ЗМІ почали писати ще на початку лютого. Ще 9-го числа повідомляли, що він потрапив до реанімації у тяжкому стані та не впізнає рідних.

Однак у ЛДПР 10 лютого запевняли, що Жириновський почувається добре, а "інформація "джерел" значно перебільшена заради сенсаційного ефекту".

Реклама

"Голова ЛДПР щодня читає пресу, працює з документами, дає доручення телефоном. Незабаром він повернеться до повноцінної роботи – ми розраховуємо, що це відбудеться найближчим часом", – повідомляє пресслужба політсили.