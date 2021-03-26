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Прокинувся на 10 хвилин раніше. Навальному світить ШІЗО в колонії

26 березня, 22:21

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Опозиціонера поставили на облік як схильного до втечі і тому будять щогодини

Російський опозиціонер Олексій Навальний після сну встав з ліжка на 10 хвилин раніше, ніж треба, і тепер ризикує потрапити до штрафного ізолятору в колонії, де він відбуває 2,5 роки позбавлення волі у справі "Ів Роше".

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Про це повідомляє Znak.com, посилаючись на його адвоката Ольгу Михайлову.

25 березня на сайті Навального опублікували текст його скарги, яку він адресував директору Федеральної служби виконання покарань РФ Олександру Калашникову і генпрокурору Ігорю Краснову.

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У документі опозиціонер заявив, що його поставили на облік як схильного до втечі, тому до нього щодня застосовується "надлишкова і нічим не передбачена міра обліку", про яку раніше розповіла його дружина Юлія.

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"Не дивлячись на те, що я постійно лежу під відеокамерою, протягом ночі до мене вісім разів підходить співробітник ІК-2, включає систему "ДОЗОР", знімає мене на камеру і вголос оголошує, що знімає профоблік засудженого Навального, тим самим щогодини будить мене", – пише Навальний.

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Він зазначив, що це порушує його право на безперервний восьмигодинний сон. Однак коли він прокинувся сам, йому оголосили догану.

"При цьому раніше мені було винесено догану за те, що я встав на 10 хвилин раніше, аніж передбачалося, тим самим порушивши восьмигодинний сон і розпорядок дня", – пояснив засуджений російський політик.

Його адвокат Ольга Михайлова попередила, що після другої догани Навальний може потрапити до штрафного ізолятору.

"[Наявність догани] ускладнює Олексію вихід з УДО, крім того, він може потрапити до ШІЗО", – сказала вона.

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Нагадаємо, що в колонії у опозиціонера почалися проблеми зі здоров'ям – з'явилися болі в спині і почала відніматися нога. При цьому належного лікування йому не надають, а лише дають знеболювальне.

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Росія репресії опозиціонер Олексій Навальний
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