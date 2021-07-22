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Протасевич: Білоруська опозиція бореться один з іншим через гроші Заходу

22 липня 2021 14:08

Богдан Приходько Богдан Приходько

Серед лідерів протестів не вщухає конкуренція і боротьба за особисту користь, заявив Протасевич

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

Один з творців Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, раніше затриманий в Мінську, заявив, що між білоруськими опозиціонерами, які емігрували в інші країни, почалися конфлікти через іноземне фінансування та міжнародний вплив. Про це він розповів в інтерв'ю литовському виданню Vakaro zinios, опублікованому в четвер, 22 липня.

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Як зазначив Протасевич, лідери опозиції намагалися будь-якою ціною відновити вуличні протести, щоб не допустити зняття західних санкцій проти офіційного Мінська. Курирував цю роботу, нібито, радник з міжнародних питань екс-кандидата в президенти країни Світлани Тіхановском Франак Вячорка.

"Якщо світ не побачить жорстоко придушення мітингів, санкції будуть зняті", – пояснив Протасевич.

Він також додав, що зараз серед лідерів протестів не вщухає конкуренція і внутрішня боротьба за особисту користь, яка супроводжується "крадіжкою ідей". Крім того, Протасевич заявив, що опозиція Білорусі бореться не за зміни в країні, а за гроші, тим самим вбиває сама себе.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську здійснив екстрену посадку літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. Перебуваючий на борту повітряного судна засновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич був затриманий правоохоронними органами. Також була затримана його дівчина, росіянка Софія Сапега. Після цього її заарештували в Білорусі на два місяці. Інцидент викликав міжнародний скандал.

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Новини "Сьогодні" писали, що з'явилося страшне відео з Протасевичем. На обличчі опозиціонера були помітні синці, садна і подряпини, а його пальці були стиснуті в "замок".

Також ми інформували, що президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що уряд країни не примушував літак ірландської авіакомпанії Ryanair приземлятися в Мінську.

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