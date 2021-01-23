Протести на підтримку Навального: в Росії затримали понад 1300 людей (фото)

У Росії на акціях протесту на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального затримали 1338 осіб.

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Про це свідчать дані ОВС-Інфо.

Найбільше затриманих в Москві і Санкт-Петербурзі.

Затримували протестувальників в таких містах:

Москва – 395 осіб;

Санкт-Петербург – 182;

Новосибірськ – 91;

Красноярськ – 47;

Владивосток – 35;

Хабаровськ – 28;

Комсомольськ-на-Амурі – 23;

Уфа – 22.

Затримані є і в інших містах Росії, які сьогодні протестують.

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Раніше російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян країни виходити на протести проти чинної влади.

Також ми писали, що в Москві на масові акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального частина людей прийшла з туалетними йоржиками.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", Кремль хоче посадити Навального на 13 років.

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