Протести на підтримку Навального: в Росії затримали понад 1300 людей (фото)

У Росії на акціях протесту на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального затримали 1338 осіб.
Про це свідчать дані ОВС-Інфо.
Найбільше затриманих в Москві і Санкт-Петербурзі.
Затримували протестувальників в таких містах:
- Москва – 395 осіб;
- Санкт-Петербург – 182;
- Новосибірськ – 91;
- Красноярськ – 47;
- Владивосток – 35;
- Хабаровськ – 28;
- Комсомольськ-на-Амурі – 23;
- Уфа – 22.
Затримані є і в інших містах Росії, які сьогодні протестують.
Раніше російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян країни виходити на протести проти чинної влади.
Також ми писали, що в Москві на масові акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального частина людей прийшла з туалетними йоржиками.
Як повідомляв сайт "Сьогодні", Кремль хоче посадити Навального на 13 років.
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