Русский
$ 28,26
34,37
  1. Світові новини
  2. Росія

Протести на підтримку Навального: в Росії затримали понад 1300 людей (фото)

23 січня, 16:12

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Найбільше затриманих в Москві

У Росії на акціях протесту на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального затримали 1338 осіб.

Реклама

Про це свідчать дані ОВС-Інфо.

Найбільше затриманих в Москві і Санкт-Петербурзі.

Затримували протестувальників в таких містах:

  • Москва – 395 осіб;
  • Санкт-Петербург – 182;
  • Новосибірськ – 91;
  • Красноярськ – 47;
  • Владивосток – 35;
  • Хабаровськ – 28;
  • Комсомольськ-на-Амурі – 23;
  • Уфа – 22.

Затримані є і в інших містах Росії, які сьогодні протестують.

Реклама

Реклама

В тренді
Американець зірвав шалений джекпот у мільярд доларів

Реклама

Раніше російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян країни виходити на протести проти чинної влади.

Також ми писали, що в Москві на масові акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального частина людей прийшла з туалетними йоржиками.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", Кремль хоче посадити Навального на 13 років.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія Москва протести Олексій Навальний
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Окрема
Окрема "держава" всередині Росії: Навальний показав палац Путіна (фото)Росія
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти Путіна
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти ПутінаПолітика
Це стара платівка: в Кремлі відреагували на розслідування про палац Путіна
Це стара платівка: в Кремлі відреагували на розслідування про палац ПутінаРосія
Одним абзацом. За що арештували Навального
Одним абзацом. За що арештували НавальногоРосія
Українців просять не купувати телевізори та смартфони з Росії: агресор нарощує вплив
Українців просять не купувати телевізори та смартфони з Росії: агресор нарощує впливЕкономіка
Яценюк: Україну знову хочуть посадити в російську
Яценюк: Україну знову хочуть посадити в російську "газову камеру"Економіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти