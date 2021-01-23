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Протести в Москві: до затриманої дружини Навального не пускають адвоката

23 січня, 16:46

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В ОВС оголосили план "Фортеця"

До дружини російського опозиціонера Олексія Навального Юлії, яку затримали 23 січня на акціях протесту в Москві на підтримку її чоловіка, не пускають адвокатів.

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Про це повідомила адвокат Юлії Навальної Вероніка Полякова, передає "Нова газета" в Telegram.

За її словами, в ОВС "Сокіл", де перебуває Навальна, оголосили план "Фортеця".

До речі, при оголошенні плану "Фортеця", вхід і вихід в будівлю повністю перекривають, а особовий склад тримає оборону.

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Нагадаємо, в Москві під час масових акцій на підтримку опозиційного політика Олексія Навального на Манежній площі затримали його дружину Юлію Навальну.

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Раніше російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян країни виходити на протести проти чинної влади.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", Кремль хоче посадити Навального на 13 років.

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