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Протести в Москві: поліцейські масово затримують прихильників Навального (фото)

23 січня, 13:42

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

По всій Росії кількість затриманих досягла кількох сотень

У Москві під час масових акцій на підтримку опозиційного політика Олексія Навального Пушкінська площа виявилася заповненою людьми, кілька осіб були затримані.

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Як повідомляє Forbes, по всій Росії кількість затриманих досягла кількох сотень.

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

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За інформацією "Нової газети", до московської квартири, де були журналісти, увірвалися поліцейські.

Як повідомили виданню, журналісти вели в квартирі трансляцію. Поліцейські увірвалися до приміщення і відключили електрику. У одного з кореспондентів відібрали паспорт, оскільки нібито знайшли в ньому недолік.

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Зараз його везуть на посвідчення особи.

Фото: Forbes

Фото: Forbes

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Фото: Forbes

Фото: Forbes

Фото: Forbes

Фото: Forbes

Раніше російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян країни виходити на протести проти чинної влади.

Нагадаємо, відправлений за ґрати на 30 днів російський опозиціонер Олексій Навальний продовжує слати меседжі владі і спілкуватися зі своїми прихильниками на свободі. Він заявив, що не має наміру покінчити життя самогубством в СІЗО і дякує росіянам за активні перегляди фільму про палац президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", Кремль хоче посадити Навального на 13 років.

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Москва протести Олексій Навальний
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