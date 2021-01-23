Протести в Москві: поліцейські масово затримують прихильників Навального (фото)

У Москві під час масових акцій на підтримку опозиційного політика Олексія Навального Пушкінська площа виявилася заповненою людьми, кілька осіб були затримані.
Як повідомляє Forbes, по всій Росії кількість затриманих досягла кількох сотень.
За інформацією "Нової газети", до московської квартири, де були журналісти, увірвалися поліцейські.
Як повідомили виданню, журналісти вели в квартирі трансляцію. Поліцейські увірвалися до приміщення і відключили електрику. У одного з кореспондентів відібрали паспорт, оскільки нібито знайшли в ньому недолік.
Зараз його везуть на посвідчення особи.
Раніше російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян країни виходити на протести проти чинної влади.
Нагадаємо, відправлений за ґрати на 30 днів російський опозиціонер Олексій Навальний продовжує слати меседжі владі і спілкуватися зі своїми прихильниками на свободі. Він заявив, що не має наміру покінчити життя самогубством в СІЗО і дякує росіянам за активні перегляди фільму про палац президента РФ Володимира Путіна.
Як повідомляв сайт "Сьогодні", Кремль хоче посадити Навального на 13 років.
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