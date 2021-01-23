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Протести на підтримку Навального в Росії: всі подробиці

23 січня, 10:47

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

В акції беруть участь кількадесят міст, силовики затримують учасників протесту

Сьогодні, 23 січня, в Росії відбуваються масові акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, який був арештований в аеропорту по прильоту після лікування в Німеччині. Після ув'язнення Навального Фонд боротьби з корупцією оприлюднив розслідування про "палац Путіна" під Геленджиком ціною в 100 мільярдів рублів.

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Команда опозиціонера анонсувала протести "Свободу Навальному!" в 93 містах Росії. Людей закликали виходити о 14:00 за місцевим часом на головні площі своїх міст. Першими вийшли Далекий Схід і Сибір. Там же почалися жорсткі затримання учасників протесту – найактивнішими силовики були у Владивостоці.

"Сьогодні" веде текстовий онлайн про мітинги на підтримку Навального в Росії:

11:00 У Санкт-Петербурзі влада також готується до мітингів – до центру стягнули силовиків, закривають центральні станції метро

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У Новосибірську, за повідомленнями, є перший постраждалий в протестах. Силовики вдарили хлопця кийком по голові, через що той знепритомнів.

Станом на 10-ту ранку (за київським часом) медіа нарахували 15 тисяч протестувальників у різних містах РФ і не менше 156 затриманих.

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На протест у Владивостоці вийшов відомий російський блогер Юрій Дудь.

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У Москві на місці анонсованого мітингу – Пушкінській площі – встановили загородження і зігнали автозаки. Також вивели комунальників "перестилати плитку". Вже є один затриманий, хоча офіційна акція ще не почалася. Вихід з метро "Пушкінська" закрили.

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Перші затримання і протести почалися в Хабаровську, Владивостоці. В кожному місті на вулиці вийшли сотні людей.

Влада почала готуватися до мітингів завчасно: почалися арешти членів штабів Навального і активістів, офіційні особи застерегли людей від виходу на вулиці.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Отруєння Олексія Навального

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