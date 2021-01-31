Протести на підтримку Навального: в Росії затримали понад 1000 осіб

У неділю, 31 січня, в Росії на акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального затримали понад 1000 осіб.
Про це повідомляє "ОВД-Інфо".
Станом на 12:15 за Києвом в Росії затримали 1009 осіб. Найбільше затриманих у Москві, Владивостоку, Красноярську і Новосибірську.
Відзначимо, що на "ОВД-Інфо" працює лічильник затримань і відразу ж можна подивитися список затриманих.
Нагадаємо, що сайт "Сьогодні" веде текстовий онлайн про мітинги на підтримку Навального в Росії.
Також, в Мережі з'явилося показове фото з Красноярська. Там силовики оточили протестувальників і почали їх затримувати всередині імпровізованого квадрата. За останніми даними, там затримали 91 людину.
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