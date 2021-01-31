Протести на підтримку Навального: в Росії затримали понад три тисячі осіб

Лише в Москві затримали 789 осіб

У неділю, 31 січня, в Росії на акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального затримали понад 3000 осіб.

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Про це повідомляє "ОВД-Инфо".

Станом на 16:25 за Києвом в Росії затримали 3013 осіб. Найбільше затриманих в Москві, Владивостоку, Красноярську і Санкт-Петербурзі.

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Відзначимо, що на "ОВС-Інфо" працює лічильник затримань і відразу ж можна подивитися список затриманих.

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Нагадаємо, що сайт "Сегодня" веде текстовий онлайн про мітинги в підтримку Навального в Росії.

Також в Мережі з'явилося показове фото з Красноярська. там силовики оточили протестувальників і почали їх затримувати всередині імпровізованого квадрата. За останніми даними, там затримали 194 особи.

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Крім того, протестуючі в Росії дійшли до СІЗО "Матроська тиша". Саме там утримують Навального.

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