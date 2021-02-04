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Протести на підтримку Навального закінчилися. У політика назвали причину

4 лютого, 22:05

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Прихильники засудженого опозиціонера хочуть продовжити демонстрації навесні або влітку

Прибічники Олексія Навального відмовилися проводити нові акції протесту на його підтримку – демонстрації продовжаться не раніше за весну.

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Про це в ефірі телеканалу "Дождь" заявив керівник мережі штабів засудженого опозиціонера Леонід Волков.

"Якщо ми виходитимемо щотижня, ми отримуватимемо ще тисячі заарештованих і сотні побитих. Буде паралізована робота штабів і буде неможлива робота з виборами вже за просто так. Це не те, чого у нас просить Олексій", – сказав Волков.

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За його словами, штаби Навального розгромлені силовиками, координатори сидять в тюрмі, а мітинги банально немає кому організовувати.

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Волков додав, що Навальний просить тих, хто його підтримує, сконцентруватися на осінніх виборах до Держдуми. Визволення політика з в'язниці опозиція збирається домагатися шляхом західних санкцій проти оточення президента РФ Володимира Путіна.

"Ми зробимо так, що всі світові лідери говоритимуть з Путіним тільки про одне – звільнення Олексія Навального з в'язниці", – підкреслив Леонід Волков.

Нагадаємо, що 2 лютого Симоновський суд Москви виніс вирок Олексію Навальному, скасувавши умовний строк, до якого його засудили раніше. Опозиціонер отримав 3,5 роки колонії загального режиму. В Громадській спостережній комісії стверджують, що його збираються відправити до однієї з колоній Центрального федерального округу РФ.

В той самий день, а також 23 і 31 січня в Росії відбулися масові протести на підтримку опозиціонера, на яких були затримані тисячі демонстрантів.

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Росія протести Олексій Навальний
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