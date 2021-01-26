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Протести за Навального в Росії: на протестувальників масово доносять знайомі

26 січня, 13:57

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Кілька десятків скарг надійшло на користувачів TikTok і "ВКонтакте", які брали участь в мітингах

Після масових мітингів на підтримку опозиціонера Олексія Навального, які 23 січня відбулися по всій Росії, зокрема в Москві, поліцію столиці країни завалили скаргами на учасників протестів.

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Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

"Настукати в МВС на знайомих в "ТікТоку" – це те, що багато хто, мабуть, загадував на новий, 2021 рік", – іронізують на каналі.

Зазначається, що за кілька днів після протестів поліція отримала щонайменше кілька десятків скарг, в яких москвичі просять покарати TikTok-блогерів, які викладали ролики з протестів, або користувачів "ВКонтакте", які, на їхню думку "займаються протизаконною діяльністю", тобто кликали на мітинг.

При цьому вони вказували справжні імена, номери телефонів і нікнейми своїх знайомих в соцмережах.

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Нагадаємо, що минулими вихідними у багатьох містах Росії відбулися протести проти арешту Олексія Навального, який 17 січня повернувся з Німеччини, де лікувався після отруєння бойовою отрутою "Новичок" на Батьківщині.

За даними журналістів, лише безпосередньо на мітингах були затримані понад 3,7 тисяч осіб. Багато також були затримані за заклики до участі в мітингу, оскільки він був несанкціонований.

Наступна акція запланована на 31 січня – прихильники Навального вже закликали росіян вийти на вулиці цього дня.

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Росія Москва протести Олексій Навальний
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