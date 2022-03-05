Світу на сміх. Зустріч Путіна зі стюардесами та пілотами виявилася поганим "фотошопом"

Міжнародний злочинець залишається у своєму бункері

Макрона – побоявся, дівчат – ні / Колаж "Сьогодні"

Весь тиждень, поки солдати міжнародного злочинця Володимира Путіна топтали українську землю та вмирали на ній, російський лідер не виходив на публіку. За даними, на жаль, вже закритих російських ЗМІ, він перебуває у бункері на Уралі. Однак у суботу, 5 березня, з'явилося відео з Путіним, яке подається як його нова зустріч. Щоправда, Центр протидії дезінформації при РНБО України продовжує стверджувати, що Путін боїться вилізти зі свого бункера, а відео погана підробка.

Версія Кремля

Згідно з версією Кремля, Путін зустрівся з жінками-пілотами та бортпровідницями у Москві, під час чого зробив багато політичних заяв.

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Чомусь він розповів дівчатам, що майже всю військову інфраструктуру України знищено, практично завершено "ліквідацію ППО", в "операції ЗС РФ" не бере участі жоден призовник, а спроби інших країн встановити безполітну зону над Україною сприйматимуться як участь у військових діях. А ще він заспокоїв росіян, що всі пенсії та соціальна допомога індексуватимуться за планом і взагалі в країні все чудово.

Версія РНБО

Українські експерти звернули увагу на те, що при детальному розгляді відео можна переконатися, що воно було зроблено із застосуванням технології хромакею (технологія поєднання двох і більше зображень або кадрів в одній композиції, за допомогою якої можна розмістити людей або предмети на довільному тлі, знятому у іншому місці).

"Як можна побачити, мікрофон помилковий, як і вся "масовка" на відео. Сам Путін, на думку багатьох, перебуває зараз у своєму бункері на горі Ямантау. Це ще одне підтвердження, що Путін боїться. Боїться відповідальності за те, що накоїв, боїться свого оточення та власного народу", – йдеться у повідомленні РНБО.

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Чому не за 5-метровим столом

Спостерігачі також зазначили, що в умовах пандемії коронавірусу, що триває, Путін якось близько посадив до себе дівчат, а потім дозволив оточити себе під час фотосесії. До речі, фото було зроблено пресслужбою Кремля та розміщено на сайті адміністрації президента РФ.

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