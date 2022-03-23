Путін боїться військових: Латиніна пояснила зникнення Шойгу

За словами російської журналістки, нині ніхто не знає, хто очолює військову операцію в Україні, а міністр оборони РФ завжди догоджав усім групам інтересів

Журналістка Юлія Латиніна прокоментувала зникнення Сергія Шойгу. Фото: колаж "Сьогодні"

Російська журналістка, письменниця Юлія Латиніна заявила, що президент РФ Володимир Путін боїться військових та не довіряє армії. За її словами, міністр оборони Росії Сергій Шойгу, який зник 12 днів тому, завжди догоджав Путіну.

Про це Юлія Латиніна розповіла в ефірі проєкту FREEDOM.

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"Дивна річ, ми не знаємо, хто очолює військову операцію в Україні. Шойгу особисто командує? Ми сто відсотків не можемо гарантувати. Це дуже характерний приклад того, що Путін боїться військових, не довіряє їм. Щодо Шойгу… Це та людина, яка служила 30 років придворним міністрам. Шойгу не реформував армію, він догоджав усім групам інтересів і говорив Путіну те, що він хотів почути", – сказала російська журналістка.

Вона зазначила: оскільки Путін не довіряє армії, то основна частина операції мала лягти на плечі ФСБ, диверсантів та інших груп, які мали влаштувати антимайдан, а армія мала входити як для підтримки антимайдану.

У Росії зник Шойгу. Міністр оборони 12 днів не з'являється на публіці

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу перестав з'являтися у публічному просторі. Востаннє глава Міноборони був у новинах 11 березня. Про це написали російські журналісти-розслідувачі з видань "Медіазона" і "Агентство".

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"11 березня міністерство повідомляло, що Шойгу провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Хулусі Акаром. Того ж дня Міноборони поширило відео, на якому Шойгу відвідує Центральний військовий клінічний шпиталь імені Мандрика", – йдеться у повідомленні.

18 березня Шойгу згадується у повідомленні на сайті Кремля. Згідно з повідомленням, Шойгу був на засіданні, але відео та фотографій з наради не публікувалося. Того ж дня, 18 березня, на "Першому каналі" вийшов сюжет про те, як Шойгу вручає нагороди. У сюжеті йшлося про те, що подія сталася "сьогодні", проте картинка в сюжеті співпадала з відео, опублікованим на сайті Міноборони 11 березня.

Остання новина у профілі Шойгу на сайті Міноборони також датовано 11 березня.

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