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Путін дитячим жартом відповів Байдену: "Хто як обзивається, той так і називається"

18 березня, 14:05

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Американський президент висунув серйозні звинувачення господареві Кремля, а той жарти жартує

Президент Росії Володимир Путін стримано відреагував на слова американського колеги Джо Байдена, який назвав російського лідера вбивцею.

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Про це він сказав у рамках онлайн-зустрічі з громадськістю Криму і Севастополя.

"Стосовно заяви мого американського колеги. Ми дійсно, як він сказав, ми з ним особисто знайомі. Що б я йому відповів? Я б сказав йому: будьте здорові! Я бажаю йому здоров'я. Кажу це без іронії, без жартів", – сказав господар Кремля.

Також Путін нагадав старий дитячий жарт "хто як обзивається, той так і називається".

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"І це не просто дитячий жарт. Сенс глибокий в цьому – психологічний. Ми завжди в іншій людині бачимо свої власні якості. І з цього оцінюємо її дії", – додав президент РФ.

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Зазначимо, що, крім гучної заяви Байдена, США серйозно взялися за Росію і ввели нові санкції через Навального, після чого Кремль відкликав свого посла з Вашингтона. У тому числі США більше не продаватиме до Росії військову продукцію.

Крім того, Білий дім готується і далі карати Росію. В адміністрації Джо Байдена розповіли, що чекає Кремль найближчим часом.

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Володимир Путін Джо Байден

Джерело: Сьогодні

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