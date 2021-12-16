Путін готовий до розмови з Зеленським – у Кремлі назвали умову

Президент Росії Володимир Путін відкритий для діалогу з президентом України. Про це сказав речник російського лідера Дмитро Пєсков, коментуючи можливість зустрічі глав держав, пише РБК.
Пєсков зазначив, що зараз російсько-українські контакти підтримуються на рівні представників, зокрема з боку Росії – Дмитром Козаком, заступником глави адміністрації президента.
"Немає чіткої ясності про можливий порядок денний таких контактів, тому що важко ув'язати питання двосторонніх російсько-українських відносин з міжнародним важливим економічним проєктом "Північний потік-2", і про можливі рішення, на які мають на увазі вийти за підсумками таких контактів", – зазначив Пєсков.
Також коментуючи можливість зустрічі, наголосив, що Путін відкритий для діалогу з президентом України та Росія у такому діалозі зацікавлена.
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Зеленський готовий до зустрічі з Путіним
На пресконференції за підсумками зустрічей у Брюсселі з канцлером Німеччини Володимир Зеленський заявив, що хотів би використати ситуацію навколо "Північного потоку-2", щоб зустрітися з Володимиром Путіним.
"Ми говорили з канцлером Німеччини стосовно "Північного потоку". Це, в принципі, найсерйозніший інструмент для розмови з Росією. Я завдяки такому інструменту міг би, мені здається, організувати зустріч з президентом РФ, де якісь зрушення у виконанні того самого "Мінська" або інші кроки для закінчення військового конфлікту на сході нашої країни могли б бути вирішені", – сказав він.
Очікуючи переговори
- Під час щорічного послання до Верховної Ради Володимир Зеленський заявив, що не боїться прямих переговорів з російським лідером Володимиром Путіним і готовий обговорювати з ним закінчення війни.
- Доволі швидко у Москві відповіли на заяву президента Володимира Зеленського про прямі переговори з російським лідером Володимиром Путіним щодо врегулювання війни на Донбасі. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков не вважає, що про це треба говорити з його шефом.
- Лідер України казав, що сподівається на повернення окупованого Криму. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на це заявив, що така риторика Києва не наближає прямі переговори двох країн.
- Як ми вже писали, Зеленський озвучив очікування від зустрічі з Путіним. Також глава держави відповів на запитання, що просто зараз думає про господаря Кремля.
- При цьому голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав головну мету виклику Путіна на переговори. Він вважає, що таким чином вказують на те, що Росія є стороною конфлікту.