Путін хоче якнайшвидше об'єднатися з Білоруссю: яка причина

Російський диктатор, як завжди, не міг не вдатися до звинувачень

Володимир Путін, як завжди, заявив про "тиск із боку Заходу". / Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародний злочинець і за сумісництвом президент Росії Володимир Путін заявив про прискорене об'єднанні з Білоруссю, як і завжди, звинувативши у всьому Захід.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

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"Тиск Заходу"

"Безпрецедентний політичний та санкційний тиск колективного Заходу підштовхують Росію та Білорусь до прискорення об'єднавчих процесів. Адже спільно простіше мінімізувати збитки від незаконних санкцій", – сказав Путін.

Водночас, за словами диктатора, "Союзна держава – це приклад по-справжньому взаємовигідної та рівноправної інтеграції".

Заяви Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перейшов на новий рівень погроз всім навколо. Тепер він вирішив насипати погроз країнам пострадянського простору.

"Сьогодні країни пострадянського простору мають бути щиро зацікавлені у зближенні із Союзною державою (Росія + Білорусь – Ред.). Якщо, звичайно, вони хочуть зберегти свій суверенітет та незалежність. Ми переконалися, що тільки спільно можна протистояти глобальним викликам. Ті, хто поки що сумніваються, повинні розуміти, без якнайшвидшого зміцнення міждержавних зв'язків і об'єднання нас завтра може не бути", – чесно попередив Лукашенко.

Раніше ми писали про те, що Польща закінчила будівництво 5-метрового паркану на кордоні з Білоруссю після майже пів року робіт.

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Також представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибіцький зазначив, що прямої загрози з боку Білорусі не спостерігається, але з воєнної точки зору вона зберігається. Водночас біля кордону з Україною є сім батальйонів збройних сил Білорусі, що створює проблеми нашому командуванню.