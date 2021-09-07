Путін і Шойгу вирушили на улюблений "курорт"

Пєсков не став розкривати точного місцезнаходження господаря Кремля і пообіцяв фото і відео з відпочинку шефа

Путін зі своїм вірним "зброєносцем" Шойгу в лісах Сибіру / Фото: kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін зробив собі вихідні і традиційно вирушив у тайгу в Сибіру і, звичайно ж, в незмінній компанії міністра оборони Сергія Шойгу. Про це повідомив журналістам спікер Кремля Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.

Він не став розкривати конкретне місцезнаходження шефа, але уточнив, що повернуться вони з відпочинку до кінця дня середи, 8 вересня.

Реклама

"Він дійсно там з Шойгу, місце я називати не буду, це Сибір. Це звичайний відпочинок – і тайга, і гори, і прогулянки, свіже повітря і так далі", – сказав Пєсков і пообіцяв опублікувати найближчим часом фото і відео з відпочинку Путіна.

Сибір – улюблене місце відпочинку Путіна

Президент РФ щороку вибирається в сибірську тайгу на нетривалий відпочинок, зазвичай це пару днів. Щоразу його там супроводжує Сергій Шойгу.

У 2017-му Путін засвітив голий торс на рибалці в Південному Сибіру. Там разом з ним (крім Шойгу) були глави Хакасії і Туви.

У 2018-му Путін прогулявся в горах Туви, тоді серед інших з ним був і директор ФСБ. А в 2019 році під час прогулянки в тайзі Путін розсмішив соцмережі грибом з шишкою в центрі.

У березні 2021-го Путін і Шойгу з'їздили в тайгу, а ЗМІ підрахували, скільки коштує костюм і всюдихід.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров потролив Путіна віршем про відпочинок в тайзі. Артист висловив сумнів в тому, що глава російської держави насолоджувався тишею і самотою.