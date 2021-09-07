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Путін і Шойгу вирушили на улюблений "курорт"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
7 вересня, 16:05
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Пєсков не став розкривати точного місцезнаходження господаря Кремля і пообіцяв фото і відео з відпочинку шефа
Путін зі своїм вірним "зброєносцем" Шойгу в лісах Сибіру
Путін зі своїм вірним "зброєносцем" Шойгу в лісах Сибіру / Фото: kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін зробив собі вихідні і традиційно вирушив у тайгу в Сибіру і, звичайно ж, в незмінній компанії міністра оборони Сергія Шойгу. Про це повідомив журналістам спікер Кремля Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.

Він не став розкривати конкретне місцезнаходження шефа, але уточнив, що повернуться вони з відпочинку до кінця дня середи, 8 вересня.

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"Він дійсно там з Шойгу, місце я називати не буду, це Сибір. Це звичайний відпочинок – і тайга, і гори, і прогулянки, свіже повітря і так далі", – сказав Пєсков і пообіцяв опублікувати найближчим часом фото і відео з відпочинку Путіна.

Сибір – улюблене місце відпочинку Путіна

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров потролив Путіна віршем про відпочинок в тайзі. Артист висловив сумнів в тому, що глава російської держави насолоджувався тишею і самотою.

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