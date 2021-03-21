Русский
$ 27,68
32,98
  1. Світові новини
  2. Росія

Путін і Шойгу з'їздили в тайгу: ЗМІ підрахували, скільки коштує костюм і всюдихід

21 березня, 21:57

Денис Беспалов Денис Беспалов

Путін і Шойгу гуляли лісом, каталися на всюдиході та пили чай

Президент Росії Володимир Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу з'їздили на вихідні в тайгу.

Реклама

Зважаючи на фото, які опублікував сайт Кремля, Путін і Шойгу гуляли лісом, каталися на всюдиході, зайшли в майстерню Шойгу, де російський міністр займається різьбою по дереву, а також пили чай.

Реклама

Тим часом телеканал "Дощ" оцінив вартість одягу російського президента.

Читайте також: Шнуров потролив Путіна новим віршем про відпочинок у тайзі

Зокрема, телеканал знайшов куртку, схожу на зелену куртку президента, у московському магазині бренду Carinthia. Ця модель коштує 40,2 тисячі рублів (543 дол.).

Реклама

В тренді
Припиніть шпигувати! Як в Болгарії "розкрили" агентів РФ в Міноборони і розвідці

Також канал знайшов костюм з бежевої овчини, схожий на вбрання російського президента, у "Майстерні шкіри та хутра" в Петербурзі.

Ця модель робиться на замовлення, тому її вартість невідома. Але в коментарях групи майстерні у мережі "ВКонтакте" сказано, що такий костюм може коштувати від 50 до 70 тисяч рублів (670-940 дол.).

Реклама

А всюдихід "Лось", на якому Путін і Шойгу каталися лісом, за даними каналу, коштує від чотирьох до семи мільйонів рублів (54-94 тис. дол.).

Нагадаємо, якось свій день народження Путін відсвяткував у тайзі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія Шойгу Володимир Путін тайга
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Провокація на кордоні: військовий вертоліт РФ залетів в Україну (відео)
Провокація на кордоні: військовий вертоліт РФ залетів в Україну (відео)Україна
Маріуполь та Одеса
Маріуполь та Одеса "хочуть до Росії". Чоловік пропагандистки Скабєєвой зробив скандальну заявуРосія
США ввели нові санкції проти Росії через Навального: Кремль відкликав посла
США ввели нові санкції проти Росії через Навального: Кремль відкликав послаСША
Росія намагається стати головною на зустрічах щодо Донбасу: що хочуть зробити
Росія намагається стати головною на зустрічах щодо Донбасу: що хочуть зробитиРосія
У Москві загорівся Ізмайловський Кремль: відео пожежі
У Москві загорівся Ізмайловський Кремль: відео пожежіРосія
Його видало тату: Україна допомогла Німеччині розкрити найманого вбивцю з ФСБ
Його видало тату: Україна допомогла Німеччині розкрити найманого вбивцю з ФСБЄвросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти