Путін і Шойгу з'їздили в тайгу: ЗМІ підрахували, скільки коштує костюм і всюдихід

Путін і Шойгу гуляли лісом, каталися на всюдиході та пили чай

Президент Росії Володимир Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу з'їздили на вихідні в тайгу.

Реклама

Зважаючи на фото, які опублікував сайт Кремля, Путін і Шойгу гуляли лісом, каталися на всюдиході, зайшли в майстерню Шойгу, де російський міністр займається різьбою по дереву, а також пили чай.

Реклама

Тим часом телеканал "Дощ" оцінив вартість одягу російського президента.

Читайте також: Шнуров потролив Путіна новим віршем про відпочинок у тайзі

Зокрема, телеканал знайшов куртку, схожу на зелену куртку президента, у московському магазині бренду Carinthia. Ця модель коштує 40,2 тисячі рублів (543 дол.).

Реклама В тренді Припиніть шпигувати! Як в Болгарії "розкрили" агентів РФ в Міноборони і розвідці

Також канал знайшов костюм з бежевої овчини, схожий на вбрання російського президента, у "Майстерні шкіри та хутра" в Петербурзі.

Ця модель робиться на замовлення, тому її вартість невідома. Але в коментарях групи майстерні у мережі "ВКонтакте" сказано, що такий костюм може коштувати від 50 до 70 тисяч рублів (670-940 дол.).

Реклама

А всюдихід "Лось", на якому Путін і Шойгу каталися лісом, за даними каналу, коштує від чотирьох до семи мільйонів рублів (54-94 тис. дол.).

Нагадаємо, якось свій день народження Путін відсвяткував у тайзі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама