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Путін злякався? Навіщо в день саміту НАТО президент РФ дав інтерв'ю і чого чекати Україні

14 червня 2021 21:20

Денис Беспалов Денис Беспалов

Експерти прокоментували інтерв'ю президента РФ Володимира Путіна, яке він дав у день саміту НАТО

Путін намагається не допустити вступу України в НАТО. Колаж: "Сьогодні"

Путін намагається не допустити вступу України в НАТО. Колаж: "Сьогодні"

В день проведення саміту країн-учасниць НАТО президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю. Серед іншого російський президент заявив, що рішення стягнути війська до кордонів України було прийнято через навчання НАТО.

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Сайт "Сьогодні" розбирався навіщо російський лідер саме сьогодні вирішив поспілкуватися з журналістами, і чого чекати Україні від його заяв.

Путін боїться?

На думку політолога Володимира Фесенка, російський президент боїться подальшого зближення НАТО з Україною і Грузією.

"Справа не в тому, що він саме сьогодні дав інтерв'ю, він взагалі збільшив свою інформаційну активність, якщо порівнювати з попереднім періодом, Путін побоюється", – каже Володимир Фесенко.

На його думку, на саміті НАТО ніяких конкретних рішень по "Україні та Грузії не будуть триматись, але тему обговорюватимуть".

Експерт Віталій Бала вважає, що Путін в черговий раз намагається позначити "червоні лінії" в стосунках з НАТО і Заходом. І йому вкрай важливо показати, що Росія проти зближення України і НАТО.

"Як тільки наша країна буде ставати успішною, це поставить під загрозу правління того політичного класу, який зараз є в Росії", – сказав він.

Що чекає Україну?

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Заяви Путіна про російських військах біля українських кордонів – це відкрита загроза, каже Володимир Фесенко.

"Путін просто загрожує. А зараз він ще і загрожує в зв'язку з темою НАТО ", – сказав Володимир Фесенко.

І ці загрози спрямовані не тільки Києву, але і його західним партнерам. Україна повинна бути готова, що Росія продовжить свою агресію, вважає Віталій Бала.

"Путін всім дав сигнал. Вони будуть всіма методами не давати Україні стати успішною країною, як економічно, так і з точки зору соціального рівня ", – каже Віталій Бала.

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