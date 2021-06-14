Путін злякався? Навіщо в день саміту НАТО президент РФ дав інтерв'ю і чого чекати Україні

Експерти прокоментували інтерв'ю президента РФ Володимира Путіна, яке він дав у день саміту НАТО

Путін намагається не допустити вступу України в НАТО. Колаж: "Сьогодні"

В день проведення саміту країн-учасниць НАТО президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю. Серед іншого російський президент заявив, що рішення стягнути війська до кордонів України було прийнято через навчання НАТО.

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Сайт "Сьогодні" розбирався навіщо російський лідер саме сьогодні вирішив поспілкуватися з журналістами, і чого чекати Україні від його заяв.

Путін боїться?

На думку політолога Володимира Фесенка, російський президент боїться подальшого зближення НАТО з Україною і Грузією.

"Справа не в тому, що він саме сьогодні дав інтерв'ю, він взагалі збільшив свою інформаційну активність, якщо порівнювати з попереднім періодом, Путін побоюється", – каже Володимир Фесенко.

На його думку, на саміті НАТО ніяких конкретних рішень по "Україні та Грузії не будуть триматись, але тему обговорюватимуть".

Експерт Віталій Бала вважає, що Путін в черговий раз намагається позначити "червоні лінії" в стосунках з НАТО і Заходом. І йому вкрай важливо показати, що Росія проти зближення України і НАТО.

"Як тільки наша країна буде ставати успішною, це поставить під загрозу правління того політичного класу, який зараз є в Росії", – сказав він.

Що чекає Україну?

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Заяви Путіна про російських військах біля українських кордонів – це відкрита загроза, каже Володимир Фесенко.

"Путін просто загрожує. А зараз він ще і загрожує в зв'язку з темою НАТО ", – сказав Володимир Фесенко.

І ці загрози спрямовані не тільки Києву, але і його західним партнерам. Україна повинна бути готова, що Росія продовжить свою агресію, вважає Віталій Бала.