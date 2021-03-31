Путін, Меркель і Макрон поговорили про Донбас, "Супутник V" і Навального

Кремль повідомив про відеоконференцію між лідерами трьох країн

Президент Росії Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і глава Франції Еммануель Макрон обговорили ситуацію на Донбасі, реєстрацію вакцини "Супутник V" у Європі і ув’язнення опозиціонера Олексія Навального під час відеоконференції 30 березня.

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Про це повідомила прес-служба Кремля.

Судячи з повідомлення, Росія традиційно звинуватила Україну в порушенні Мінських угод та інших домовленостей з Донбасу і провокуванні ескалації збройного протистояння на лінії зіткнення.

"Під час докладного обміну думками щодо ситуації на Україні підтверджено безальтернативність мінського "Комплексу заходів" 2015 року як основи врегулювання внутрішнього конфлікту в цій країні", – зокрема заявили в Кремлі.

Там також заявили, що Україна нібито відмовилася від виконання узгоджених в липні 2020 року в Контактній групі "Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню".

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Поговорили і про пандемію коронавірусу та вакцини - обговорили заходи щодо запобігання та перспективи реєстрації в Європейському союзі російської вакцини "Супутник V", а також "можливих поставок і спільного виробництва цього препарату в країнах ЄС".

Також торкнулися відносин між Росією і Європейським союзом – Росія нібито готова до відновлення "нормальної деполітизованої взаємодії" з ЄС у разі "зустрічної зацікавленості".

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Меркель і Макрон, судячи з усього, поцікавилися у Путіна ситуацією з ув'язненням опозиціонера Олексія Навального.

"У зв'язку з порушеним партнерами питанням про А. Навального були надані відповідні роз'яснення об'єктивних обставин справи", – коротко заявили в Кремлі.

Крім переліченого, говорили про Білорусь, Лівію та Сирію, а також про Спільний всеосяжний план дій з іранської ядерної програми і подальшу координацію кроків у цьому напрямку.

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Нагадаємо, 26 березня на Донбасі в результаті обстрілу з боку бойовиків загинули чотири бійці ЗСУ. Після цього Володимир Зеленський заявив, що має намір провести телефонні розмови з усіма лідерами країн "Нормандське четвірки" (крім України туди входять Франція, Росія, Німеччина).

Ми також повідомляли, що президент Литви Гітанас Науседа слідом за президентом США Джо Байденом заявив, що вважає російського лідера Володимира Путіна вбивцею.

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