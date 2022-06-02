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Путін може завдати ядерного удару країнам НАТО. Що пишуть західні ЗМІ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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2 червня, 11:36
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У разі розгрому армії РФ на Донбасі Росія може атакувати НАТО. Фото: колаж "Сьогодні"
У разі розгрому армії РФ на Донбасі Росія може атакувати НАТО. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють постачання в Україну західної зброї, дезертирство російських військових та загрозу ядерної війни.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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В армії РФ спостерігається масове дезертирство та непокора солдатів

Американська газета The Wall Street Journal пише, що сотні російських солдатів втекли від бойових дій в Україні або відмовилися брати участь на ранніх етапах війни. За словами високопосадовця Пентагона, російська армія на початку вторгнення в Україну зазнала втрат тисяч військових і втратила приблизно чверть військової техніки. Цю проблему посилюють дезертирство та непокора серед солдатів Росгвардії.

У ЄС хочуть заборонити страхування транспортування російської нафти

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що Євросоюз працює над погодженням заборони на надання страхових послуг, необхідні для доставки російської нафти до будь-якої точки світу. Європейська комісія веде переговори з Великою Британією. 95% світового покриття відповідальності танкерів організовується через лондонську страхову компанію P&I Clubs.

Через розгром армії РФ на Донбасі Путін може атакувати НАТО та застосувати ядерну зброю

Британський журнал The Economist пише, що завершення війни в Україні залежить від однієї людини в Кремлі, однак Путін не поспішає зупиняти свою армію, будучи впевненим у захопленні Донбасу. Водночас наголошується, що Україна налаштована доволі оптимістично. На передовій з'являється нова західна зброя.

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"У разі розгрому армії РФ на Донбасі Росія може атакувати НАТО або вдатися до хімічної чи навіть ядерної зброї, щоб уникнути поразки", – йдеться у статті.

Назріває ера ядерного безладдя

The New York Times також аналізує загрозу ядерної війни. Як пише видання, старий ядерний порядок зник після того, як Росія вторглася до України. Тепер назріває ера безладу, несхожа на жодну з початку атомної ери. Регулярні нагадування Росії про її ядерну міць є доказом того, що потенційна загроза знову виникла.

Американська зброя може змінити перебіг війни в Україні

Французька газета LeFigaro пише, що в міру посилення військового тиску на Донбасі США оголосили про відправку в Україну більш точної та потужної артилерії. Це було довгоочікуване рішення. Оскільки російська армія посилює тиск на Донбасі за допомогою потужної артилерії, США оголосили, що "нададуть українцям досконаліші ракетні комплекси та боєприпаси, які дозволять їм більш точно вражати ключові об'єкти". Ця зброя може змінити хід війни.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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