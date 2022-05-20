Путін може застосувати ядерну зброю за однієї умови – політолог із Гарварда

Одна тактична ядерна бомба може знищити до 50 тисяч людей

У США розповіли, за якої умови Путін наважиться застосувати ядерну зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін може наважитися на застосування тактичної ядерної зброї у разі загрози повної воєнної поразки в Україні.

Таку думку висловив в інтерв'ю виданню Der Spiegel політолог із Гарварда Грем Еллісон.

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"Путін не соромиться вбивати людей, навіть у дуже великій кількості. Ми бачили це у Грозному і бачимо сьогодні у Маріуполі. Якщо ми запропонуємо йому очевидну альтернативу: втратити все або піти на ризик, ми маємо очікувати на застосування тактичної ядерної зброї. Це жахливий сценарій: використання порівняно невеликої атомної бомби в 15 або 20 кілотонн, що приблизно дорівнює бомбі в Хіросімі", – розповів експерт.

За його оцінками, такий удар міг би вбити від 20 000 до 50 000 людей за раз – залежно від розміру міста, в яке б він прийшовся.

"Це порушило б ядерне табу, яке існувало понад 70 років, і ми опинилися б у новій реальності", – наголосив Еллісон.

На питання, як США та НАТО відреагують на такий розвиток подій, американський політолог висловив переконання, що Захід не застосовуватиме тактичну ядерну зброю у відповідь.

"Я думаю, що важливо знайти спосіб припинити вбивати якнайшвидше. Тому що цей сценарій змушує нас запитати себе, чи повинні ми дати Путіну вибір: втратити все або отримати щось натомість", – сказав експерт.

Елісон також зазначив, що президент Росії Володимир Путін у разі поразки у війні проти України може повторити долю царя Миколи II.

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