Це виявився момент нудного саміту, що найбільш запам'ятався

Питання Донбасу виявилося нудним для президента Росії / Колаж "Сьогодні"

Цього року Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ), який проходив у північній столиці Росії з 15 по 18 червня, виявився настільки нудним заходом, що на ньому відверто нудьгував, гризучи нігті, сам господар – міжнародний воєнний злочинець Володимир Путін.

Путіна підловили на непристойному занятті на панелі, коли розмову з ним та з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим вела відома пропагандистка Маргарита Симоньян. Путін та Токаєв сиділи на сцені. Спочатку Путін не зміг вимовити ім'я казахстанського колеги, а потім перейшов на гризіння нігтів. У цей момент Симоньян якраз нагадувала хазяїну його фразу: "Росія не покине Донбас".

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"Незважаючи на санкції, за будь-яких умов процвітає козодобувна промисловість. У самому фіналі відео: симонян здогадалася про те, що знову буде стравою номер один на вечері ПМЕФ" - так відреагував журналіст Олександр Невзоров у своєму телеграм-каналі.

Раніше в інтерв'ю Гордону Невзоров зазначив, що подібна поведінка може свідчити про те, що Путін є дуже нездоровою людиною.

"Коли я, наприклад, говорив, "божевільний", то мені кажуть: "Він же жодного разу не вкусив Шойгу за носа. Він не їсть кози, він не кидається склянками і не ховається під столом. У нього немає проявів". Я говорю: "Давайте я вам поясню, що, маючи абсолютно здоровий мозок із цілком здоровими електрохімічними процесами в цьому мозку, можна, скажімо так, забути про адекватність", – говорив Невзоров на початку квітня. Тепер, як ми бачимо, Путін не соромиться демонстрував "козоїдство"...

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Підсумок форуму