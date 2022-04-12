Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Хіматака на Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Путін розпочав масові чистки у ФСБ – шукає зрадників

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 квітня, 15:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент РФ вважає спецслужби винними у військових невдачах в Україні
Володимир Путін розпочав "сталінські чистки" у ФСБ
Володимир Путін розпочав "сталінські чистки" у ФСБ / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін оголосив полювання на зрадників у ФСБ після провалу "бліцкригу" в Україні

Як повідомляє британське видання Daily Mail, від роботи відсторонено близько 150 співробітників спецслужби, а главу 5-ї служби ФСБ Сергія Бєсєду заарештовано.

Реклама

"Відчайдушний російський президент полює на зрадників після того, як агенти західної розвідки отримали бойові плани його країни перед вторгненням. Він також шукає винних у тому, що його військовий натиск не призвів до швидкої перемоги. Напередодні ввечері стало відомо, що генерал-полковник Сергій Бєсєда, начальник відділу зовнішньої розвідки ФСБ, після домашнього арешту переведено до московського слідчого ізолятора суворого режиму Лефортово", – йдеться в публікації.

Офіційно щодо 68-річного генерала Бєсєди ведеться розслідування у справі про розтрату, але відомо, що Кремль звинувачує його у витоках інформації, які завдали шкоди наступу Росії, пише британське видання.

Інші співробітники ФСБ також були затримані за нібито "повідомлення Кремлю неправдивої інформації про реальну ситуацію в Україні до вторгнення", повідомляє сайт розслідувань Bellingcat.

Вони у своїх звітах переконали Путіна, що російські війська вітатимуть як визволителів, і що українські військові не чинитимуть опору.

Реклама

"За кілька годин до того, як путінські танки увійшли до України наприкінці лютого, британське міністерство оборони опублікувало карти, що показують, куди прямують бронетанкові колони. З того часу офіцери розвідки Великобританії та США продовжували передавати українцям точні дані про цілі Росії. Вони також дозволили Україні здійснити смертоносно ефективну програму вбивств генералів та старших офіцерів російської армії. Їхня смерть занурила військові частини в хаос. Тепер, коли Росії загрожує надзвичайно ганебна поразка, Путін розпочав сталінські чистки тих, кого він вважає відповідальними", – пише Daily Mail.

У Росії заарештували колишнього куратора "Л/ДНР" Суркова

Ексдепутат Державної думи Ілля Пономарьов повідомив, що в Росії заарештовано експомічника Путіна Владислава Суркова.

Пономарьов розповів, що наразі проводяться слідчі заходи у справі про розкрадання на Донбасі з 2014 року.

За його словами, Сурков досі знає реальну ситуацію в "ДНР" та "ЛНР", має там "великі зв'язки", а також "близький до російських "ветеранів Донбасу".

Реклама

Владислав Сурков, який вважався "куратором" донбаських бойовиків у Кремлі, був звільнений зі своєї посади ще 18 лютого 2020 року.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19600
Особовий склад
2
Літаки 157
Літаки
3
Гелікоптери 140
Гелікоптери
4
Танки 732
Танки
5
ББМ 1946
ББМ
6
Артилерія 349
Артилерія
7
Засоби ППО 63
Засоби ППО
8
РСЗВ 111
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 124
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1406
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Ніна Кваша – старший солдат військової медицини. Маючи медичну освіту та сильну волю, вона вирішила, що буде корисною на фронті. З перших днів війни добровольцем вступила до лав ЗСУ, де стала бойовим медиком 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. За свою вдачу та безстрашність отримала позивний Амазонка. Загинула під Гостомелем, рятуючи бійців під ворожим вогнем. Їй було лише 23…

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Ігор Бєланов - найкращий футболіст Європи (1986), екс-гравець одеського “Чорноморця” і київського "Динамо". Після початку війни 61-річний спортсмен вирішив не відсиджуватися на пенсії і відмовився виїхати за кордон. Вступив на службу до тероборони Одеси. Зі зброєю в руках патрулює рідне місто та риє окопи. Також володар “Золото м’яча” допомагає побратимам з фізпідготовкою.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти