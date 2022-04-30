Путін почав дивно поводитися: психолог і фізіогноміст помітили "збій"

Президенту Росії не вдається приховувати свою злість

Експерти проаналізували зміни у зовнішності господаря Кремля / Фото: Колаж: Сьогодні

Путін двадцять років тому і Путін зараз. Йому подобається те, що робить. Така людина не втомиться. Про це розповіли експерти з фізіогноміки та психології Тетяна Ларіна та Олена Шершньова. у сюжеті каналу Україна 24 у рамках проекту FREEDOM.

"Путін яскраво виражений психопат із манією величі" – такий діагноз поставила президентові Росії психолог Олена Шершньова.

Вже на відеозаписах з першої прес-конференції Путіна на посаді президента Росії двадцять років тому можна помітити, з ким матимемо справу надалі:

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"Це стримувана, прихована посмішка, така глузування. Дуже таке ставлення зверху, зарозуміле", – вважає фізіогноміст Тетяна Ларіна.

Саме така самовпевненість і зневажливе ставлення до всіх стануть на чільне місце в особистості президента Росії. Пік прояву цих чорт побачимо майже через двадцять років, а саме у відеозверненні, де Путін оголошує повномасштабну війну в Україні.

"Він самовпевнений і йому навіть подобається те, що він робить, тому що викликає внутрішню посмішку, радість", – зазначає фізіогноміст.

Але такий настрій Путіна протримається недовго, аж до того моменту, коли президент Росії зрозуміє, що його плани не здійснилися, бо він на нього чекав. Він починає злитися, це помітно на наступних відео за його участю:

"Така напружена щелепа, дуже жорстке обличчя стає. Це обличчя людини, яка готова ще більше агресувати", – Ларіна.

Ці свої наміри Путін підтверджує на виступі в Лужниках 18 березня, де спробував процитувати Біблію, але зробив застереження. Замість того щоб сказати "покласти душу" у фразі "Немає більше кохання за ту, коли хтось кладе душу свою за друзів своїх" він сказав "віддати душу" Це зазначила Олена Шершньова

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"У чому різниця? "Покласти душу" – так написано в Біблії, так ми співаємо в нашому гімні. А віддати душу, продати душу – це вже про інше. Думаю, всі зрозуміли про кого я говорю і недарма Путін обмовився".

Після цього президент Росії зникає на місяць без урахування постановочних відео. І з'являється вже у середині квітня. Разом із Лукашенком Путін відвідує космодром "Східний". Тут, уперше за довгий час, можна побачити його у динаміці. Але й тут він себе видає. Млява хода відразу викликає запитання у експертів:

"Підтягує свої ноги. При цьому постійно намагається їх напружувати. Це говорить про те, що щось не так з ногами в людини", – пояснює фізіогноміст.

У спілкуванні із працівниками у Путіна теж виникають проблеми. Він намагався триматися невимушено, але виходило погано.

"Путіну вже невластиво говорити простою мовою з людьми. Начебто людині доводиться вичавити із себе дружній стан" – Ларіна.

Злість стає постійним супутником Путіна. Особливо це помітно на відео зустрічі президента з головою Роскосмосу, де останній повідомляє Путіна, що санкції не страшні для галузі. Але обличчя президента говорить про інше. Це злість, невдоволення, агресія – емоції, які вже важко приховувати.

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Якщо порівняти два відео з різницею у два місяці: лютий 2022 року та квітень 2022 року, то помітно як настрій Путіна змінився. На першому він спокійний, певен, розслаблений. На другому – це людина, чий план провалився.

"Він уже зацькований. Відмовлятися від своїх ідей він не готовий. Визнавати помилку він не здатний. А продовжувати далі потрібно більше сил. Він розривається цим внутрішнім конфліктом", – зазначає Олена Шершньова.

Але чекати, що така людина втомиться не варто, упевнені експерти. Для ілюстрації можна згадати добірку відео в мережі, де Путіну просто не тиснуть руку і його реакцію у відповідь.

"Коли йому не тиснуть руку, він спочатку, буквально мікросекунди, не розуміє, що робити, потім стискає її в кулак. Знову ж таки принцип кулака: "Угу, я запам'ятаю", – каже фізіогноміст.

Путін перейшов до плану "Б"

Окупанти не змогли провести бліцкриг із захоплення України та її столиці. Тому президент РФ Володимир Путін перейшов до плану "Б" у війні проти нашої країни . РФ вже змінила свою військову стратегію та вирішила зосередитися на захопленні Донецької та Луганської областей. Зробити це країна-агресор хоче 9 травня, коли росіяни відзначають День перемоги, президент РФ Володимир Путін хоче продемонструвати успіхи в Україні. У російських військовослужбовців знаходили парадну форму для ходи на Майдані Незалежності.

Про дату – 9 травня – також повідомили СБУ. Вона опублікувала чергове перехоплення розмови окупанта з родичами в Росії, де обговорюються плани Кремля провести в Україні парад "перемоги" 9 травня.

Високопосадовець міністерства оборони США заявив, що військова кампанія Росії на сході України просувається повільніше, ніж це було заплановано Кремлем . Кремль планував, що її війська зараз мали просунутися набагато далі на сході країни, проте армія РФ зіткнулася з жорстким опором.