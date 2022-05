Путін розпочав зачистку серед генералів-лузерів – британська розвідка

В останні тижні Російська Федерація звільнила своїх високопоставлених командирів, які погано діяли під час початку вторгнення Росії в Україні.

Про це повідомила британська розвідка.

Як зазначається, генерал-лейтенант Сергій Кисіль, який командував елітною 1-ю гвардійською танковою армією РФ, усунений з посади за "нездатність захопити Харків".

Водночас начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов, ймовірно, залишається на своїй посаді, але незрозуміло, чи він зберігає довіру президента РФ Володимира Путіна

Як стверджується, це, ймовірно, створить додаткове навантаження на російську централізовану модель управління та контролю, оскільки офіцери РФ все частіше прагнуть відкласти ухвалення ключових рішень на начальство. В цих умовах Росії буде складно повернути собі ініціативу.

