Путін розпочав зачистку серед генералів-лузерів – британська розвідка

В останні тижні Російська Федерація звільнила своїх високопоставлених командирів, які погано діяли під час початку вторгнення Росії в Україні.
Про це повідомила британська розвідка.
Що відбувається
Як зазначається, генерал-лейтенант Сергій Кисіль, який командував елітною 1-ю гвардійською танковою армією РФ, усунений з посади за "нездатність захопити Харків".
"Віцеадмірал Ігор Осипов, який командував Чорноморським флотом Росії, також, ймовірно, був усунений із посади після затоплення крейсера "Москва" у квітні", – йдеться в повідомленні.
Водночас начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов, ймовірно, залишається на своїй посаді, але незрозуміло, чи він зберігає довіру президента РФ Володимира Путіна
"Культура приховування та пошуку "цапів-відбувайлів", ймовірно, поширена в російській військовій системі та системі безпеки. Багато офіційних осіб, причетних до вторгнення в Україну, ймовірно, все більше відволікатимуться на спроби уникнути особистої провини за оперативні невдачі Росії", – зазначили в розвідці.
Як стверджується, це, ймовірно, створить додаткове навантаження на російську централізовану модель управління та контролю, оскільки офіцери РФ все частіше прагнуть відкласти ухвалення ключових рішень на начальство. В цих умовах Росії буде складно повернути собі ініціативу.
Latest Defence Intelligence update on the situion in Ukraine – 19 May 2022- Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 19, 2022
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Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що за поразки в Україні Кремль показово карає командирів окупаційних військ. За часи російсько-української війни жодних стратегічних завдань російським загарбникам виконати не вдалося. У результаті РФ почалися масові звільнення.