Путін розпочав зачистку серед генералів-лузерів – британська розвідка

Офіцери прагнуть відкласти ухвалення ключових рішень

У британській розвідці заявили, що культура приховування та пошуку "цапів-відбувайлів", ймовірно, поширена у військовій системі РФ. / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

В останні тижні Російська Федерація звільнила своїх високопоставлених командирів, які погано діяли під час початку вторгнення Росії в Україні.

Про це повідомила британська розвідка.

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Що відбувається

Як зазначається, генерал-лейтенант Сергій Кисіль, який командував елітною 1-ю гвардійською танковою армією РФ, усунений з посади за "нездатність захопити Харків".

"Віцеадмірал Ігор Осипов, який командував Чорноморським флотом Росії, також, ймовірно, був усунений із посади після затоплення крейсера "Москва" у квітні", – йдеться в повідомленні.

Водночас начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов, ймовірно, залишається на своїй посаді, але незрозуміло, чи він зберігає довіру президента РФ Володимира Путіна

"Культура приховування та пошуку "цапів-відбувайлів", ймовірно, поширена в російській військовій системі та системі безпеки. Багато офіційних осіб, причетних до вторгнення в Україну, ймовірно, все більше відволікатимуться на спроби уникнути особистої провини за оперативні невдачі Росії", – зазначили в розвідці.

Як стверджується, це, ймовірно, створить додаткове навантаження на російську централізовану модель управління та контролю, оскільки офіцери РФ все частіше прагнуть відкласти ухвалення ключових рішень на начальство. В цих умовах Росії буде складно повернути собі ініціативу.

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Latest Defence Intelligence update on the situion in Ukraine – 19 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/qqKi2Uagzx



#StandWithUkraine pic.twitter.com/1JYJHtSWRT - Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 19, 2022

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що за поразки в Україні Кремль показово карає командирів окупаційних військ. За часи російсько-української війни жодних стратегічних завдань російським загарбникам виконати не вдалося. У результаті РФ почалися масові звільнення.

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