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Путін нарешті дав відповідь про палац під Геленджиком

25 січня, 14:20

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Господар Кремля фільм Навального не дивився, але сюжет знає

Президент РФ Володимир Путін вперше прокоментував повідомлення "Фонду боротьби з корупцією" Олексія Навального про те, що для нього будується величезний палац на Чорноморському узбережжі під Геленджиком.

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Господар Кремля з резиденції Завидово в Тверській області провів відеоконференцію з російськими студентами, під час якої заявив, що нічого з приписуваних йому російською опозицією багатств не належить.

"Я не дивився цього фільму просто за відсутністю вільного часу для перегляду такої інформації, але гортав відеопідбірку, які мені помічники принесли. Нічого з того, що там вказано як моя власність, ні мені, ні моїм близьким родичам не належить і ніколи не належало", – заявив Путін.

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Як повідомляли раніше, палац президента Росії Володимира Путіна під Геленджиком ледь не найбільш секретний об'єкт у Росії, а його масштаби і деякі дивовижні споруди вражають уяву.

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Нагадаємо, днями резиденція президента Росії, яка вбила масштабами і розкішшю, перестала бути секретною і з'явилася на картах Google Maps і додатку iMaps в iPhone.

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Чорне море палац Володимир Путін геленджик

Джерело: Сьогодні

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