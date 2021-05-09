Путін порушив традицію і не згадав на параді до Дня перемоги союзників СРСР

Зазвичай він відзначає їх внесок, а інколи ще і називає конкретні країни та їх роль у перемозі над нацизмом у Другій світовій війні

Фото Evgenia Novozhenina/Reuters / Фото: Фото Evgenia Novozhenina/Reuters

У День перемоги над нацизмом, 9 травня, президент Росії Володимир Путін у своєму виступі не згадав про союзників СРСР по антигітлерівській коаліції – він сказав лише про радянський народ.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми завжди будемо пам’ятати, що цей величний подвиг здійснив саме радянський народ. У найважчий час війни, у вирішальних битвах, що визначили результат боротьби з фашизмом, наш народ був один", – заявив Путін.

В той же час він сказав, що "немає прощення тим, хто знову будує агресивні плани" та згадав про "збіговиська недобитих карателів" і тих, хто "одержимий ідеєю винятковості" в інших країнах. Які саме країни мав на увазі Путін – невідомо.

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Зазначимо, що зазвичай у своїх виступах на парадах Путін згадував про внесок союзників, а іноді і називав конкретні країни. Цього ж разу він вирішив не відзначати їх внесок. Більш того, він ще й змінив промову, яку йому підготували для виступу на параді Перемоги.

"У своїй промові він сказав, що радянський народ був один на своєму шляху до перемоги. Коли він це сказав, я заліз на сайт kremlin.ru, там було слово "єдиний"- "наш народ був єдиний в русі до Перемоги". Зараз вже поміняли на сайті на "один". Можливо, Путін по ходу справи змінив формулювання, і воно набуло абсолютно іншого сенсу", - сказав політолог Андрій Колесников.

Раніше ми повідомляли, що у Росії 9 травня на Красній площі в Москві пройшов парад. У ньому взяли участь 12 тисяч військових і близько 200 одиниць військової техніки. Разом із Путіним за парадом стежив іноземний гість – президент Таджикистану Емомалі Рахмон.