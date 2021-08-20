Путін поскаржився Меркель на Україну і попросив натиснути на неї

Президент Росії Володимир Путін поскаржився канцлеру Німеччини Ангелі Меркель на Україну. Він звинуватив нашу країну в тому, що влада нібито порушує домовленості по Донбасу, при цьому промовчавши про безліч обстрілів російськими найманцями.
Про це Путін заявив на пресконференції після зустрічі з німецьким канцлером.
Він традиційно назвав агресію РФ "внутрішньоукраїнською кризою". Крім того, Путін заявив, нібито в Україні прийняли ряд законів, що суперечать мінським угодам.
"Таке враження, що керівництво цієї країни вирішило впринципі відмовитися від мирного вирішення ситуації. І в зв'язку з цим ще раз просимо пані федерального канцлера в тому числі і з урахуванням майбутнього візиту до Києва вплинути на українську сторону в плані виконання всіх узятих на себе зобов'язань", – сказав Путін.
Як РФ забила на свої зобов'язання
Понад рік тому, 27 липня, набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Про нього домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Згідно з ним, перемир'я повинне дотримуватися до повного врегулювання збройного конфлікту на території Донбасу.
Однак, як пише ТКГ, з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року бойовики 1 995 раз обстріляли позиції ЗСУ, загинули 45 наших бійців, ще 163 отримали поранення.
Раніше ми повідомляли, що:
- бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.
- бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував з забороненого важкого озброєння.