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Путін не збирається закінчувати війну в Україні: що сказав

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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17 червня, 17:31
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Президент Росії, як завжди, звинуватив Захід у всіх смертних гріхах
Президент країни-агресора пояснив рішення щодо проведення "спеціальної воєнної операції".
Президент країни-агресора пояснив рішення щодо проведення "спеціальної воєнної операції". / Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародний злочинець та за сумісництвом президент Росії Володимир Путін заявив, що сучасний світ "проходить епоху кардинальних змін". Серед іншого, на його думку, ламаються і дають збій саме міжнародні інститути, тоді як у Росії, як завжди, все гаразд.

Про це Володимир Путін заявив на пленарному засіданні 25 Петербурзького міжнародного економічного форуму.

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"Вимушене рішення"

Як і завжди, на думку президента РФ, у всьому виявилися винні західні країни, які "принципово відмовилися виконувати взяті на себе раніше зобов'язання". Водночас досягти з ними будь-яких нових домовленостей "виявилося просто неможливо".

"У ситуації, що склалася, на тлі зростання для нас ризиків і загроз рішення Росії про проведення "спеціальної воєнної операції" було вимушеним – важким безумовно, але вимушеним та необхідним", – заявив Путін.

Водночас він зазначив, що це рішення було спрямоване на "захист" громадян РФ, а також "жителів народних республік Донбасу", які протягом 8 років "зазнавали геноциду з боку київського режиму та неонацистів, які отримали повне заступництво Заходу". За запевненням президента РФ, Захід не лише хотів реалізувати "сценарій антиРосії", а й вів активне "військове освоєння української території, накачуючи Україну зброєю та військовими радниками".

Також Володимир Путін заявив, що всі завдання "спеціальної воєнної операції" "безумовно будуть розв'язані". Запорукою цього, за його словами, є "мужність та героїзм воїнів, а також консолідація російського суспільства". Водночас президент Росії, напевно, "забув" згадати про зруйновані міста в Україні, бомбардування, які тривають і досі, а також звірства російських "визволителів".

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомив, що Володимир Путін вирішив перенести свій виступ на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Було анонсовано перенесення на годину – це пояснили "потужними DDoS-атаками на системи акредитації ПМЕФ". Також норвезький активіст оригінально висловив свою ненависть до президента Росії.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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