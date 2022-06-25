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Путін оголосив про фактичну анексію Білорусі

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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25 червня, 20:28
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Лукашенко віддав свою країну, невідомо на яких умовах
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Тепер можна відправляти білоруських солдатів помирати на Донбас за Путіна / Колаж "Сьогодні"

Поступово вимальовується причина приїзду самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до російського лідера Володимира Путіна. За підсумками їх переговорів протягом цих останніх днів стало відомо, що парочка злочинців домовилася про поглинання Росією білоруської держави.

Що відомо

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що Путін заявив про узгодження всіх питань щодо Союзної держави — наддержавного формування Росії та Білорусі з єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним, ринковим і культурним простором, що поетапно організується.

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"У полі нашого зору лишаються питання, пов'язані з будівництвом Союзної держави. Там все відомствами узгоджено, питання реалізації намічених цілей", – заявив після переговорів Путін.

Лукашенко нічого не сказав.

Союзна держава

9 вересня Росія домовилася з Білоруссю про уніфікацію законів з економіки та діяльності суб'єктів господарювання, про побудову єдиних фінансових та енергетичних ринків, транспортного простору, формування та реалізації спільної промислової та сільськогосподарської політики.

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Тоді Путін повідомив, що то на переговорах із білоруським лідером Олександром Лукашенком було узгоджено 28 програм з інтеграції. Також стало відомо, що Москва та Мінськ до грудня 2023 року мають підписати документ про єдиний ринок газу, а 2022 року ціна на російський газ для Білорусі збережеться на колишньому рівні.

Обстановка

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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