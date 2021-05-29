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Путін покатав Лукашенка з сином на яхті і пригостив обідом: фото

29 травня, 23:39

Денис Беспалов Денис Беспалов

Путін і Лукашенко продовжили консультації під час морської прогулянки, на обіді помітили сина білоруського "президента" Миколу

Другий день консультацій президента Росії Володимир Путінаі невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка пройшов в неформальній обстановці. Вони вийшли на морську прогулянку на яхті.

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Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Судячи з фото, на яхті також був син Олександра Лукашенка Микола. Під час морської прогулянки відбувся обід.

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Раніше ми повідомляли, що в перший же день зустрічі, 28 травня, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін провели переговори в Сочі, які тривали більше п'яти годин. Про підсумки переговорів журналістам не повідомили, але відомо, що Путін запропонував Лукашенку скупатися.

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