Путін покатав Лукашенка з сином на яхті і пригостив обідом: фото

Путін і Лукашенко продовжили консультації під час морської прогулянки, на обіді помітили сина білоруського "президента" Миколу

Другий день консультацій президента Росії Володимир Путінаі невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка пройшов в неформальній обстановці. Вони вийшли на морську прогулянку на яхті.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Судячи з фото, на яхті також був син Олександра Лукашенка Микола. Під час морської прогулянки відбувся обід.

Реклама

Читайте також: Доля Софії Сапеги. Путін на зустрічі з Лукашенком заступився за дівчину Протасевича

Раніше ми повідомляли, що в перший же день зустрічі, 28 травня, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін провели переговори в Сочі, які тривали більше п'яти годин. Про підсумки переговорів журналістам не повідомили, але відомо, що Путін запропонував Лукашенку скупатися.