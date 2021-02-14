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Путін прокоментував акції на підтримку Навального

14 лютого, 12:18

Ольга Литвин Ольга Литвин

Президент Росії вже традиційно не назвав опозиційного політика на ім'я

Президент РФ Володимир Путін під час закритої зустрічі з головними редакторами ЗМІ прокоментував минулі акції на підтримку Олексія Навального.

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Про це повідомляють Интерфакс і Медуза.

Путін знову не назвав на ім'я Олексія Навального, згадував лише як "фігуранта". Він заявив, що люди виходили на протести "зокрема і не через цього фігуранта".

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Протестні настрої президент РФ пов'язав із погіршенням рівня життя і втомою росіян. Він пояснив, що, коли людина починає гірше жити, то звинувачує в цьому начальство.

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ака доля начальства. Тут уже нічого не вдієш", – поскаржився Путін.

Ситуацією ж користуються "всілякі протиборчі сили і в Європі, і в США, і в Росії".

"Адже і фігуранта цього теж використовують саме зараз, саме тоді, коли у всіх країнах світу, зокрема й у нас, виникає... невдоволення людей, зокрема щодо... умов, у яких вони живуть, рівнем своїх прибутків..." – сказав Путін.

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Він також заявив, що "потенційні противники з часів царя Гороха завжди опиралися на людей дуже амбітних, які прагнули влади, завжди їх використовували".

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Путін уточнив, що "використовували, звичайно, не для їхніх інтересів, а для своїх власних. І тут нічого нового ми не бачимо. Узагалі не бачу я нічого нового. Амбіцій багато, енергії багато. Бажання заробити якомога більше грошей, прорватися до влади, очевидно. І все це просто найактивнішим чином використовується. Навіщо? Теж очевидна річ".

Президент РФ висловив упевненість, що влада має набратися терпіння і працювати ритмічно, "не заливати грошима проблеми".

Нагадаємо, що 2 лютого Симонівський суд Москви виніс вирок Олексію Навальному, скасувавши умовний строк, до якого його засудили раніше. Опозиціонер дістав 3,5 року колонії загального режиму. Його збираються відправити в одну з колоній Центрального федерального округу РФ.

Того дня в Росії відбулися масові протести на підтримку опозиціонера, на яких знову затримали тисячі демонстрантів.

Російська опозиція анонсувала нові акції протесту в неділю, 14-го лютого, а влада пообіцяла не грати в кішки-мишки:

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Всі подробиці в спецтемі Отруєння Олексія Навального

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