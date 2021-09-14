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Путін самоізолювався через коронавірус

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
14 вересня, 14:52
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Причина – в оточенні глави держави-агресора багато хворих на COVID-19
Путіна оточили хворі на коронавірус
Путіна оточили хворі на коронавірус / Фото: Фото Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Росії Володимир Путін пішов на самоізоляцію через випадки зараження коронавірусом у його оточенні.

Про це повідомили на сайті Кремля.

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Російський президент продовжить виконувати свої обов'язки і брати участь у раніше запланованих заходах, однак у режимі онлайн.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков уточнив, що Путін отримав негативний результат тесту на коронавірус. Однак очних заходів з його участю деякий час не буде.

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Коронавірус у Росії

  • Станом на 14 вересня у Росії коронавірус підтвердили у 7 176 085 жителів, за останню добу – у 17 837 людей.
  • Від початку епідемії у країні померли 194 249 хворих, одужали – 6 418 033. Росія продовжує лідирувати за кількість хворих у світі.
  • Раніше російські журналісти провели розслідування, щоб дізнатись про справжню кількість випадків коронавірусу у країні. З'ясували, що інформація у закритому реєстрі МОЗ може бути в 5 разів більшою, ніж в офіційній статистиці.

Раніше ми повідомляли, що у Путіна заявили: вибори на Донбасі – це "експеримент приєднання території до Росії".

Також нагадаємо, Путіну заїхали по фізіономії і зламали ніс.

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