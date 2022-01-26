Путін санкцій не боїться, його гроші у надійному місці – подробиці від Пєскова

У Кремлі прокоментували погрози персональних санкцій у разі вторгнення в Україну

Президент Росії Володимир Путін / Фото: Колаж: Сьогодні

Введення Америкою персональних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна не завдасть йому жодної шкоди. Про це заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.

За словами Пєскова, Путін для отримання зарплати використовує рахунок у банку "Росія", і там же зберігаються його гроші.

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Він зазначив, що найімовірніше конгресмени та сенатори США не зовсім володіють ситуацією про те, що дозволено чиновникам у Росії.

"Вони загрожують заморозити активи представників російського керівництва, банківські рахунки, нерухомість і так далі, але це, мабуть, пов'язано з тим, що вони не мають достатніх експертних знань... Справа в тому, що це за нашим законом для представників вищого керівництва та чиновників давно заборонено відкривати рахунки в іноземних банках", – сказав він.

Нагадаємо, що банк "Росія" потрапив під санкції у 2014 році після анексії Криму, після цього Путін заявив, що він відкриє рахунок у цьому банку.

Що цьому передувало

Президент США Джо Байден заявив, що запровадить персональні економічні санкції проти Володимира Путіна, якщо Росія вторгнеться в Україну.

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Санкції проти Росії

Що кажуть у Росії

Голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентина Матвієнко заявила, що у Росії не було і немає планів нападати на Україну. За її словами, війська в Росії можуть переміщатися по території країни, навчання повинні проводитися там, де це потрібно, щоб "була готова адекватна відповідь на виклики, що з'являються".