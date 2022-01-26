Путін санкцій не боїться, його гроші у надійному місці – подробиці від Пєскова

Введення Америкою персональних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна не завдасть йому жодної шкоди. Про це заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.
За словами Пєскова, Путін для отримання зарплати використовує рахунок у банку "Росія", і там же зберігаються його гроші.
Він зазначив, що найімовірніше конгресмени та сенатори США не зовсім володіють ситуацією про те, що дозволено чиновникам у Росії.
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"Вони загрожують заморозити активи представників російського керівництва, банківські рахунки, нерухомість і так далі, але це, мабуть, пов'язано з тим, що вони не мають достатніх експертних знань... Справа в тому, що це за нашим законом для представників вищого керівництва та чиновників давно заборонено відкривати рахунки в іноземних банках", – сказав він.
Нагадаємо, що банк "Росія" потрапив під санкції у 2014 році після анексії Криму, після цього Путін заявив, що він відкриє рахунок у цьому банку.
Що цьому передувало
Президент США Джо Байден заявив, що запровадить персональні економічні санкції проти Володимира Путіна, якщо Росія вторгнеться в Україну.
Санкції проти Росії
- У разі військового вторгнення в Україну Німеччина може відключити Росію від платіжної системи SWIFT.
- Крім того, США також підготували неабиякий пакет санкцій, який має охолодити бажання Кремля вторгнутися на територію України. 21 січня Глава міжнародного комітету Палати представників Конгресу США Грегорі Мікс вніс законопроєкт про санкції проти промисловості, економіки та керівництва Росії.
- Також Білий дім розглядає варіант ембарго на оборонні технології американського виробництва. Ініціатива американських сенаторів стурбувала Кремль. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключив, що запровадження санкцій може розірвати відносини Москви та Вашингтона. Йому також не подобається, що Захід пов'язує запуск "Північного потоку – 2" з безпековими питаннями в Європі, і називає це абсурдом.
Що кажуть у Росії
Голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентина Матвієнко заявила, що у Росії не було і немає планів нападати на Україну. За її словами, війська в Росії можуть переміщатися по території країни, навчання повинні проводитися там, де це потрібно, щоб "була готова адекватна відповідь на виклики, що з'являються".