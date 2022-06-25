Путін смішно смикав ногою і витирав носа на зустрічі з Лукашенком (відео)

Сьогодні, 25 червня, самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. На зустрічі глава держави-агресора дивно поводився. Він постійно смикав ногою і нервово витирав носа.
Відповідне відео опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.
Так, Лукашенко та Путін провели переговори у Костянтинівському палаці у Санкт-Петербурзі, частково відкриті для преси.
До того ж лідер Білорусі в Росії вже третій день і раніше переговори президентів проходили в закритому форматі.
Як пишуть російські ЗМІ, вони обговорили ситуацію з продовольством. Але поки подробиці не розголошуються.
На кадрах із зустрічі видно, що Путін нервував – постійно смикав ногою та витирав носа.
Здоров'я Путіна
- Президент Росії Володимир Путін не проводитиме традиційної "прямої лінії", яка щороку проходила в червні. Передбачається, що це пов'язано з його поганим самопочуттям і щонайменше три години прямого ефіру він просто не витримає.
- Екстрасенс Роман Шептицький нещодавно заявив, що президент Росії вже давно міг бути мертвим. Він фонить мертвою енергією та відчувається як "лялька". У глави Кремля не залишилося нічого людського.
- Американське видання Newsweek нещодавно писало, що Путін у квітні пройшов курс лікування від раку. Хвороба у нього в занедбаній стадії. Крім того, у березні на російського лідера було скоєно замах.