Путін смішно смикав ногою і витирав носа на зустрічі з Лукашенком (відео)

Диктатори провели переговори в Костянтинівському Палаці у Санкт-Петербурзі

Олександр Лукашенко провів зустріч з Володимиром Путіним. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 25 червня, самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. На зустрічі глава держави-агресора дивно поводився. Він постійно смикав ногою і нервово витирав носа.

Відповідне відео опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

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Так, Лукашенко та Путін провели переговори у Костянтинівському палаці у Санкт-Петербурзі, частково відкриті для преси.

До того ж лідер Білорусі в Росії вже третій день і раніше переговори президентів проходили в закритому форматі.

Як пишуть російські ЗМІ, вони обговорили ситуацію з продовольством. Але поки подробиці не розголошуються.

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На кадрах із зустрічі видно, що Путін нервував – постійно смикав ногою та витирав носа.

Здоров'я Путіна