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Путін знизив амбіції – армія РФ не може захопити великі міста. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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19 травня, 13:36
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Російські війська зосередили свої зусилля на селах та перехрестях, а не на великих містах, що є ознакою зниження амбіцій Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські війська зосередили свої зусилля на селах та перехрестях, а не на великих містах, що є ознакою зниження амбіцій Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють невдачі російських військ на фронті, наближення Москви до дефолту та допомогу Україні для її відновлення після війни.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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Амбіції Путіна знизилися до захоплення українських сіл та перехресть

Американська газета The Washington Post пише про зниження амбіцій Москви у війні проти України.

"Російські війська на сході України нещодавно зосередили свої зусилля на селах та перехрестях, а не на великих містах та просторах території, що є очевидною ознакою зниження амбіцій Путіна", – цитує видання представника Пентагону.

Росія наближається до дефолту

The Wall Street Journal інформує про збільшення ймовірності дефолту Росії після слів міністра фінансів США Джанет Єллен про можливе блокування можливості Росії обслуговувати свій борг.

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Зеленський та Ахметов працюють задля перемоги та відновлення України

Польське видання WP у статті, присвяченій донецькому ФК "Шахтар", пише, що український бізнесмен Рінат Ахметов та український президент Володимир Зеленський з початком війни забули про протиріччя. Порозуміння найбагатшого українця з президентом видання підтверджує цитатою Ахметова: "Наша спільна мета – вільна та незалежна Україна. Ми хочемо допомогти виграти цю війну та допомогти українцям вижити".

Економічний тиск на РФ різко зросте після введення ембарго на нафту

Інформагентство Bloomberg пише, що майже через три місяці після того, як Путін ввів свої війська в Україну, Росія стикається з більшими санкціями, ніж будь-яка інша країна. Але завдяки зростанню цін на експорт нафти та газу Кремлю вдалося утримати курс рубля та обмежити вплив санкцій на споживачів та військові зусилля. Економічний тиск на Кремль, як очікується, різко зросте пізніше цього року, особливо коли Європейський Союз ухвалить рішення щодо ембарго на російську нафту. Ембарго вимагають українські компанії ДТЕК, "Нафтогаз" та "Укренерго" за допомогою проєкту #StopBloodyEnergy.

Міністри фінансів країн G7 зосередять увагу на допомозі Україні

Міжнародне агентство новин Reuters повідомляє, що у четвер та п'ятницю міністри фінансів країн G7, ймовірно, зосередять увагу на тому, як допомогти Україні підтримувати бюджет та організувати повоєнне відновлення. Україна оцінює свої фінансові потреби у 5 мільярдів доларів на місяць, щоб платити зарплати державним службовцям та забезпечувати функціонування адміністрацій, незважаючи на щоденні руйнування, яких завдає Росія.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що за підсумками триденного саміту глав МЗС країн-членів G7, у якому взяли участь міністри закордонних справ України та Молдови, Росія знову отримала сигнал, що на її шантажі ніхто не збирається реагувати.

На адресу Москви прозвучало засудження її дій щодо сусідів та попередження про нові санкції, на адресу Києва – запевнення у подальших постачаннях необхідної для перемоги зброї.

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Герої не вмирають!

Пілот-віртуоз… Полковник Олександр Григор’єв – військовий льотчик 16 окремої бригади армійської авіації «Броди», учасник АТО/ООС, входив до складу миротворчого контингенту. Один із небагатьох вертолітників, хто виконував посадку у кратер вулкана Ньямлагіра в ДР Конго. Загинув у складі екіпажу вертольоту Мі-8 під час виконання бойового завдання на Київщині. Герой України. Посмертно.

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Десантник Дмитро Тодоров - старший лейтенант ЗСУ, командир роти. Разом з побратимами зупинив колону ворожої техніки, особисто знищив танк. На початку травня в щоденному відеозверненні президент Зеленський повідомив про присвоєння Тодорову звання Героя України за сміливість і надзвичайну ефективність у боях проти окупантів у Донецькій області.
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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