Путін знизив амбіції – армія РФ не може захопити великі міста. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових масмедіа

Російські війська зосередили свої зусилля на селах та перехрестях, а не на великих містах, що є ознакою зниження амбіцій Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють невдачі російських військ на фронті, наближення Москви до дефолту та допомогу Україні для її відновлення після війни.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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Амбіції Путіна знизилися до захоплення українських сіл та перехресть

Американська газета The Washington Post пише про зниження амбіцій Москви у війні проти України.

"Російські війська на сході України нещодавно зосередили свої зусилля на селах та перехрестях, а не на великих містах та просторах території, що є очевидною ознакою зниження амбіцій Путіна", – цитує видання представника Пентагону.

Росія наближається до дефолту

The Wall Street Journal інформує про збільшення ймовірності дефолту Росії після слів міністра фінансів США Джанет Єллен про можливе блокування можливості Росії обслуговувати свій борг.

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Зеленський та Ахметов працюють задля перемоги та відновлення України

Польське видання WP у статті, присвяченій донецькому ФК "Шахтар", пише, що український бізнесмен Рінат Ахметов та український президент Володимир Зеленський з початком війни забули про протиріччя. Порозуміння найбагатшого українця з президентом видання підтверджує цитатою Ахметова: "Наша спільна мета – вільна та незалежна Україна. Ми хочемо допомогти виграти цю війну та допомогти українцям вижити".

Економічний тиск на РФ різко зросте після введення ембарго на нафту

Інформагентство Bloomberg пише, що майже через три місяці після того, як Путін ввів свої війська в Україну, Росія стикається з більшими санкціями, ніж будь-яка інша країна. Але завдяки зростанню цін на експорт нафти та газу Кремлю вдалося утримати курс рубля та обмежити вплив санкцій на споживачів та військові зусилля. Економічний тиск на Кремль, як очікується, різко зросте пізніше цього року, особливо коли Європейський Союз ухвалить рішення щодо ембарго на російську нафту. Ембарго вимагають українські компанії ДТЕК, "Нафтогаз" та "Укренерго" за допомогою проєкту #StopBloodyEnergy.

Міністри фінансів країн G7 зосередять увагу на допомозі Україні

Міжнародне агентство новин Reuters повідомляє, що у четвер та п'ятницю міністри фінансів країн G7, ймовірно, зосередять увагу на тому, як допомогти Україні підтримувати бюджет та організувати повоєнне відновлення. Україна оцінює свої фінансові потреби у 5 мільярдів доларів на місяць, щоб платити зарплати державним службовцям та забезпечувати функціонування адміністрацій, незважаючи на щоденні руйнування, яких завдає Росія.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що за підсумками триденного саміту глав МЗС країн-членів G7, у якому взяли участь міністри закордонних справ України та Молдови, Росія знову отримала сигнал, що на її шантажі ніхто не збирається реагувати.

На адресу Москви прозвучало засудження її дій щодо сусідів та попередження про нові санкції, на адресу Києва – запевнення у подальших постачаннях необхідної для перемоги зброї.