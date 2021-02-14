Русский
$ 27,84
33,81
  1. Світові новини
  2. Росія

Путін знову натякнув росіянам на відключення інтернету

14 лютого, 03:39

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президент РФ лякає громадян "ворожими діями"

Президент Росії Володимир Путін не виключає, що країну відключать від зарубіжних інтернет-сервісів.

Реклама

Про це він заявив, відповідаючи на запитання головних редакторів російських ЗМІ.

Російський президент пояснив, що причиною відключення росіян від світового інтернету можуть стати якісь "ворожі дії" проти РФ.

"У мене, наприклад, немає бажання щось штучно згвинчувати і закручувати. Але, коли вже якісь ворожі дії будуть чинитися, – не виключаю", – стверджує президент Росії.

В тренді
Трамп відмовився зупиняти протестувальників під час штурму Капітолію – CNN

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що влада Росії готова відключити країну від глобального інтернету і перейти на автономну роботу "рунету", якщо знадобиться, оскільки у Кремля є всі необхідні для цього технології і законодавчі рішення.

Реклама

Ми також повідомляли, що президент Росії Володимир Путін підписав закон "про цензуру в інтернеті", який наділяє Роскомнадзор правом блокувати інтернет-ресурси через "дискримінацію" щодо російських ЗМІ.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія інтернет відключення Володимир Путін
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Путіна відреагували на слова Зеленського про російську вакцину
У Путіна відреагували на слова Зеленського про російську вакцинуВлада
Росіянину ввели вакцину
Росіянину ввели вакцину "Супутник V", і через п'ять днів він померРосія
Байден перекине ядерні бомбардувальники ближче до Росії – ЗМІ
Байден перекине ядерні бомбардувальники ближче до Росії – ЗМІСША
Яценюк: Закриття трьох телеканалів в Україні розлютило Кремль
Яценюк: Закриття трьох телеканалів в Україні розлютило КремльВлада
"Змусимо Росію платити": Байден оголосив ультиматум КремлюСША
Перевірити достовірність неможливо: що не так з російською вакциною Sputnik V і її дослідженням
Перевірити достовірність неможливо: що не так з російською вакциною Sputnik V і її дослідженнямРосія

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти