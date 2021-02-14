Путін знову натякнув росіянам на відключення інтернету

Президент Росії Володимир Путін не виключає, що країну відключать від зарубіжних інтернет-сервісів.

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Про це він заявив, відповідаючи на запитання головних редакторів російських ЗМІ.

Російський президент пояснив, що причиною відключення росіян від світового інтернету можуть стати якісь "ворожі дії" проти РФ.

"У мене, наприклад, немає бажання щось штучно згвинчувати і закручувати. Але, коли вже якісь ворожі дії будуть чинитися, – не виключаю", – стверджує президент Росії.

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Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що влада Росії готова відключити країну від глобального інтернету і перейти на автономну роботу "рунету", якщо знадобиться, оскільки у Кремля є всі необхідні для цього технології і законодавчі рішення.

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Ми також повідомляли, що президент Росії Володимир Путін підписав закон "про цензуру в інтернеті", який наділяє Роскомнадзор правом блокувати інтернет-ресурси через "дискримінацію" щодо російських ЗМІ.

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