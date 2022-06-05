Путін знову погрожує ядерною війною. В МВС оцінили ймовірність удару

Багато хто в світі достатньо серйозно ставиться до слів російського президента

Вадим Денисенко оцінив можливість ядерного удару Путіна. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін активізував погрози ядерною зброєю. Однак насправді ймовірність такого удару низька. Глава Кремля блефує і бреше, говорячи про можливість ядерної війни.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко під час телемарафону.

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На думку Денисенка, Путін не наважиться нанести будь-який ядерний удар. Для України важливо донести це до західних партнерів, адже у світі вже з'явилися побоювання через погрози російського лідера.

За словами радника глави МВД, Путін, погрожуючи натиснути червону кнопку, блефує і бреше.

"Ніколи в житті він не випустить ядерної ракети, але, на жаль, багато хто в світі достатньо серйозно ставиться до цієї брехні зі сторони Путіна. Він знову піднімає ставки і, на жаль, у нас є застороги, що певні країни та лідери можуть почати достатньо довго думати та обговорювати, чи може Путін говорити правду", – пояснив Денисенко.

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В Росії погрожують США ядерним ударом

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов у своєму ефірі почав погрожувати США російською ядерною зброєю. Так він відповів на колонку американського президента для The New York Times з заголовком "Що Америка буде і чого не робитиме в Україні". Соловйов заявив, що Росія може завдати ядерного удару стратегічною ядерною зброєю.

"Головний пасаж такий: ми не бачимо, щоб Росія збиралася тактичною зброєю бахнути по Україні. Джо, а ми й не збираємося бахати по Україні ядерною тактичною зброєю. Якщо ми бахнемо, то стратегічною, і не по Україні зовсім. Тому, Джо, ти себе-то не заспокоюй", — заявив він.

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